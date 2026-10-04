Тиждень з 5 по 11 жовтня обіцяє Левам бути особливо проникливими. На початку тижня інтуїція працюватиме на повну силу, а вміння слухати інших стане справжньою суперсилою — саме ці якості допоможуть вийти з будь-якої незручної ситуації без зайвих втрат.

Прогноз на цей тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і за його даними саме друзі стануть головними порадниками Левів у ці дні.

Робота і фінанси

Якщо наближається важливе рішення щодо роботи чи фінансів, не поспішайте приймати його наодинці. Друзі та колеги здатні помітити деталі поточної ситуації, які самим Левам могли залишитися непоміченими через звичну зосередженість на власному погляді. Варто влаштувати відверту розмову з кимось, кому довіряєте, — свіжий погляд ззовні допоможе зважити всі за і проти та уникнути поспішних кроків. Це не час діяти виключно за першим імпульсом, хоча інтуїція тижня й буде напрочуд точною.

Стосунки

У стосунках цей тиждень відкриває простір для чесних розмов. Левам варто бути готовими почути не лише приємне про себе — можливо, друзі або партнер поділяться спостереженнями, які трохи зачеплять самолюбство, зате виявляться корисними. Головна риса цього періоду — цікавість до нового, навіть якщо це нове стосується власних звичок чи реакцій. Сприймайте такі моменти легко: здатність посміятися над собою зблизить із близькими людьми, а не віддалить.

Здоровʼя та енергія

Емоційний тонус тримається на хорошому рівні завдяки загостреній інтуїції та живому інтересу до всього нового. Проте варто подбати про баланс між активним спілкуванням і особистим часом для відновлення сил. Після насиченого емоціями початку тижня бажано приділити увагу спокійному відпочинку, якісному сну та прогулянкам — це допоможе зберегти ясність думок до вихідних, коли на Левів чекає особлива подія.

Найкращі дні тижня

П'ятниця та субота стануть справжньою кульмінацією тижня: несподівана хвиля уваги накриє Левів через те, що самі вони навіть не вважали чимось значущим. Ця ситуація принесе щире задоволення і гарний настрій на всі вихідні. Початок тижня також варто відзначити — саме тоді інтуїція й уважність до людей навколо допоможуть розплутати складний клубок обставин.