На этой неделе Козерогам стоит больше доверять эмоциям, чем расчету, особенно когда речь идет о близком человеке.

Неделя с 5 по 11 октября для Козерогов будет больше об искренности, чем о стратегии. Прогноз опубликовало издание Horoscope.com, и главный акцент там сделан на новых способах выражать себя в общении с важным человеком.

Работа и финансы

В среду и четверг не стоит надеяться, что творческий подход поможет решить рабочую или семейную проблему. Если на работе возникнет спор или сложная задача, лучше отложить нестандартные идеи и действовать по проверенной схеме: опираться на факты, опыт и четкий план действий. Импровизация в эти дни может только запутать ситуацию, поэтому финансовые решения стоит принимать взвешенно, без спешки.

Отношения

А вот в отношениях именно творчество станет главным инструментом недели. В начале недели, в понедельник и вторник, попробуйте новый способ донести свои чувства до близкого человека — стихотворение, песню или просто непривычную, искреннюю фразу вместо обычных слов. Это не только приблизит вас друг к другу, но и приятно удивит партнера. Пятница и суббота созданы для романтики и творческих идей: сходите на прогулку по городу, в поход или устройте небольшую поездку за город. А в воскресенье не бойтесь открыто сказать, что на самом деле чувствуете, — именно этот день лучше всего подходит для искреннего разговора о чувствах.

Здоровье и энергия

Энергию этой недели лучше направить в движение, а не во внутренние переживания. Активный отдых на выходных — пеший поход, прогулка или небольшая поездка — поможет восстановить силы после напряженной недели. Свежий воздух и смена обстановки поддержат бодрость и хорошее настроение, особенно после дней, когда приходилось действовать сугубо по-деловому.

Лучшие дни недели

Пятница и суббота станут самыми приятными днями — именно тогда стоит планировать совместные активности и творческие занятия с важным человеком. А воскресенье подойдет для открытого и честного разговора, который укрепит отношения после насыщенной недели.