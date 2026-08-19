В среду, 19 августа, в Виннице коммунальщики будут проводить плановые ремонты сетей — без холодной воды, горячей воды и электроэнергии могут временно остаться жители ряда улиц.

Графики отключения света в Винницкой области на 19 августа дополнились адресным ремонтом сетей — в самой Виннице коммунальщики 19 августа будут чинить водопроводы, теплосети и трансформаторные подстанции, поэтому без воды, горячей воды и электроэнергии могут остаться жители конкретных улиц.

Как сообщает издание «Винница Преспоинт» со ссылкой на отдел оперативного реагирования «Круглосуточная стража», 19 августа город работает в штатном режиме: общественный транспорт курсирует без изменений, а коммунальные услуги подаются в дома. В то же время продолжаются плановые ремонтные работы на сетях, в частности в рамках подготовки инфраструктуры к отопительному сезону.

Какие улицы могут остаться без холодной воды

Работники КП «Винницаоблводоканал» 19 августа будут ремонтировать водопроводы по семи адресам:

ул. Замковая, 28;

пер. Индустриальный, 11;

ул. Магистратская, 9;

ул. Петрусенко, 18;

ул. М. Драгоманова, 119;

ул. Матроса Кошки, 12;

ул. А. Довженко, 73.

Водоснабжение обещают восстановить сразу после завершения работ.

Где временно приостановили горячую воду

КП «Винницагортеплоэнерго» временно приостановило подачу горячей воды по двум адресам: ул. Полевая, 17 и ул. Г. Нарбута, 3. Причина — ремонтные работы на тепловых сетях.

На каких улицах возможны отключения электроэнергии

Временные отключения электроэнергии из-за ремонта трансформаторных подстанций возможны по таким адресам: ул. М. Литвиненко-Вольгемут, 21, 23, 42–48; ул. Князей Кориатовичей, 184–188, 189; ул. Р. Скалецкого, 41–75; ул. И. Пулюя; пл. Царина; ул. Синеводская; ул. В. Слипака; ул. Барвистая; ул. Мариупольская; ул. Б. Крыжевого.

Куда обращаться, если заметили аварию

Получить дополнительную информацию или сообщить об аварийной ситуации можно по телефонам «Круглосуточной стражи»: 15-60, 0-800-60-15-60, (0432) 65-15-60.

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