Комунальні служби Вінниці 14 серпня проводять ремонтні роботи на водогонах та трансформаторних підстанціях — тимчасово без води залишилися мешканці шести вулиць, без світла — семи.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 14 серпня передбачають тривалі обмеження, а комунальні служби міста тим часом працюють у посиленому режимі. За інформацією відділу «Цілодобова варта», на декількох ділянках Вінниці 14 серпня проводяться ремонтні та планові роботи, через що частина мешканців залишилася без водопостачання та електроенергії.

Як повідомляє видання Presspoint, ремонтні бригади КП «Вінницяоблводоканал» працюють одразу в кількох районах міста, ліквідовуючи пошкодження на водогонах. Подачу води обіцяють відновити одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Де у Вінниці немає води 14 серпня

Тимчасові обмеження водопостачання діють за шістьма адресами:

вул. Академіка Янгеля, 32;

1-й пров. Індустріальний, 23;

вул. О. Довженка, 73;

вул. Сонячна, 3-5;

вул. О. Береста, 6;

перехрестя вулиць Лесі Українки – Бориса Лук'яновського.

Окремо КП «Вінницяміськтеплоенерго» повідомило про тимчасове призупинення гарячого водопостачання через ремонт індивідуального теплового пункту. Без гарячої води залишилися мешканці будинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 49.

Де у Вінниці вимкнули світло

Вінницькі міські електромережі попереджають про планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. Через це тимчасові відключення електроенергії можливі на семи вулицях:

вул. Театральна;

вул. Соборна (будинки 74–92);

вул. Хлібна;

вул. Матроса Кішки;

вул. Князів Коріатовичів;

вул. Сенатора Маккейна;

вул. С. Зулінського.

Куди телефонувати, якщо немає води чи світла

Мешканці Вінниці можуть звернутися до «Цілодобової варти» за телефонами:

15-60 (короткий номер);

0-800-60-15-60 (безкоштовно);

(0432) 65-15-60;

(0432) 59-50-39.

Комунальники наголошують: усі роботи планові, тож після їх завершення водопостачання та електропостачання відновлять у повному обсязі.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Вінницькій області на 13 серпня: де електрика буде на вимушеній паузі.

Також Politeka повідомляла, відключення води у Вінниці: опубліковано графіки та список адрес, які 11 та 12 серпня залишиться без водопостачання.