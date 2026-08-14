У Хмельницькій області фіксують непросту ситуацію із забезпеченням, проте комунальні підприємства міста продовжують активно набирати персонал. Хмельницька міська рада оприлюднила оновлений перелік вакантних посад станом на середину серпня, і кожен охочий може ознайомитися з доступними пропозиціями роботи в комунальному секторі.

Як повідомляє офіційний сайт Хмельницької міської ради, повний список вакансій комунальних підприємств регулярно оновлюється та публікується в окремому документі. Окрім власне комунальних підприємств, у переліку також наявні вакантні посади виконавчих органів міської ради — тобто спектр пропозицій охоплює як робітничі спеціальності, так і адміністративні позиції.

Комунальні підприємства Хмельницького забезпечують життєдіяльність усього міста: водопостачання та водовідведення, теплопостачання, благоустрій територій, вивезення твердих побутових відходів, утримання доріг і тротуарів, роботу міського електротранспорту, озеленення та низку інших критично важливих послуг. Традиційно найбільший попит у цьому секторі спостерігається на водіїв, слюсарів, електриків, двірників, прибиральників, а також на інженерно-технічний персонал — енергетиків, механіків, майстрів дільниць.

Як знайти повний перелік вакансій і подати заявку

Ознайомитися з повним переліком вакантних посад комунальних підприємств Хмельницького можна безпосередньо на офіційному сайті міської ради в розділі «Вакансії». Документ у форматі PDF містить назви конкретних підприємств, перелік посад із зазначенням кількості вакантних місць, вимоги до кандидатів та контактні дані для звернення. Список оновлюється регулярно, тож варто періодично перевіряти сторінку — нові позиції можуть з'являтися щотижня.

Для отримання детальної інформації щодо працевлаштування мешканці Хмельницького можуть звернутися безпосередньо до відділу кадрів конкретного комунального підприємства, контакти якого вказані в переліку вакансій. Також доступна цілодобова Єдина гаряча лінія Хмельницької міської ради за номером 0800 501 580 — оператори нададуть консультацію щодо наявних вакансій та порядку подання документів. Письмові запити можна надсилати на електронну адресу rada@khm.gov.ua або звертатися особисто за адресою: м. Хмельницький, вулиця Героїв Маріуполя, 3.

Варто зауважити, що працевлаштування в комунальному секторі має низку переваг: офіційне оформлення, стабільна заробітна плата, соціальний пакет та можливість кар'єрного зростання. Крім того, для окремих категорій працівників комунальних підприємств передбачені додаткові гарантії — зокрема, бронювання від мобілізації для критично важливих спеціальностей, що робить ці вакансії особливо привабливими в нинішніх умовах.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для переселенців у Хмельницькому: як долучитися до групи підтримки.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для ВПО у Хмельницькому: як зареєструватися на видачу, що відбудеться 13 серпня.

Як повідомляла Politeka, аварійний ремонт у Хмельницькому: оприлюднено адреси та графіки відключення води на 11 серпня.