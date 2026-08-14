Національний банк не подовжив обмеження у 150 000 гривень на місяць для переказів між картками. Однак скасування регуляторного ліміту не означає, що банки пропускатимуть будь-які операції без перевірки.

Нові ліміти на перекази та банківські обмеження для українців зазнали суттєвих змін — регуляторне обмеження на рівні 150 000 грн більше не діє, однак фінансові установи отримали повну свободу у встановленні власних правил.

Як повідомляє ТСН, 1 квітня 2025 року Національний банк України вирішив не подовжувати дію ліміту в 150 000 грн на місяць для вихідних P2P-переказів (з картки на картку) фізичних осіб між різними банками. Це обмеження раніше поширювалося на всі рахунки клієнта, відкриті в одній установі.

Скасування регуляторного порогу не означає, що тепер можна безперешкодно переказувати будь-які суми. Банки перейшли на ризик-орієнтований підхід, тож кожна операція оцінюється індивідуально — за сумою, частотою, характером і типовістю для конкретного клієнта.

Що саме скасував НБУ — і що це не скасовує

Ідеться виключно про обмеження для вихідних C2C-переказів фізичних осіб між банками. Воно не стосувалося переказів за реквізитами IBAN або переміщення грошей між власними рахунками в межах одного банку.

Скасування не поширюється на ліміти, які банк установлює для окремих платіжних інструментів або каналів переказу. Кожна установа має власні внутрішні правила, і вони можуть суттєво відрізнятися.

Раніше умови також обговорювалися в межах банківського меморандуму: для клієнтів із підтвердженими доходами та ідентифікованих волонтерів ліміти не встановлювалися взагалі, тоді як для решти діяли окремі межі. Тепер кожен банк самостійно визначає пороги.

Коли банк може поставити запитання до переказу

Фінансовий моніторинг оцінює не лише одну суму, а всю картину операцій. Нетипова для клієнта сума, незвично часте проведення платежів або операція, що не відповідає звичайній фінансовій поведінці, можуть стати підставою для перевірки.

У такому разі банк має право попросити пояснити суть переказу або надати документи, що підтверджують походження коштів чи призначення платежу. Ігнорування такого запиту може призвести до блокування операції.

Важливо не плутати типи платежів: переказ із картки на картку, платіж за реквізитами IBAN і переміщення грошей між власними рахунками — це різні операції з різними тарифами, технічними обмеженнями та процедурами перевірки.

Що перевірити до великого або нетипового переказу

Актуальні ліміти й правила свого банку — через мобільний застосунок або службу підтримки.

Який тип платежу використовується — P2P, IBAN чи переказ між власними рахунками.

Наявність підтверджень доходів, призначення платежу або походження коштів.

Коректність даних одержувача та призначення платежу.

Суму й частоту попередніх операцій — щоб уникнути різких відхилень від звичного профілю.

Окреме застереження: не варто дробити платежі на дрібніші суми або шукати «обхідні» схеми, щоб приховати характер операції. Такі дії лише привертають додаткову увагу фінансового моніторингу.

Що робити, якщо операцію призупинили

Насамперед зверніться до свого банку через офіційний канал — мобільний застосунок, гарячу лінію або відділення — і уточніть причину перевірки. Надайте запитане пояснення чи документи: довідку про доходи, виписку з рахунку, підтвердження призначення платежу.

Після отримання документів банк зобов'язаний розглянути їх і ухвалити рішення — розблокувати операцію або відмовити. Точні строки залежать від внутрішніх процедур конкретної установи. Перед великим переказом завжди перевіряйте актуальну інформацію на сайті НБУ та в договорі зі своїм банком.

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