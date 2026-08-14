Український ветеранський фонд Мінветеранів відшкодовує витрати на купівлю товарів для ветеранського бізнесу. Подати заявку можуть ветерани війни, які мають статус ФОП або займаються незалежною професійною діяльністю.

Поки у Вінницькій області діють графіки відключення світла, ветерани отримали нову фінансову підтримку для розвитку власної справи — Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив програму компенсації витрат на купівлю предметів і товарів для ведення ветеранського бізнесу. Сума відшкодування сягає 20 тисяч гривень.

Як повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація, право на компенсацію мають ветерани війни, зареєстровані як фізичні особи-підприємці або ті, хто провадить незалежну професійну діяльність. Обов'язкова умова — наявність статусу суб'єкта ветеранського підприємництва. Порядок набуття такого статусу опубліковано на сайті Українського ветеранського фонду.

Програма покриває виключно фактично понесені витрати — тобто ті товари, які ветеран уже придбав і оплатив. Кошти на заплановані покупки або погашення кредитних зобов'язань не компенсуються. Крім того, повторна компенсація одній і тій самій особі не допускається — скористатися програмою можна лише один раз.

Які документи необхідно подати

До заявки про компенсацію потрібно додати пакет документів. Перелік включає:

копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки з витягом про реєстрацію місця проживання;

витяг з ЄДРПОУ або іншого аналогічного ресурсу, що підтверджує статус ФОП (для підприємців), або довідку за формою 34-ОПП (для осіб із незалежною професійною діяльністю);

посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, що підтверджує статус суб'єкта ветеранського підприємництва (отриманий не пізніше ніж за 7 календарних днів до подання заяви);

документи, що підтверджують оплату та отримання товарів — виписки з рахунку, чеки, видаткові накладні.

У Вінницькій ОВА наголошують: подані документи мають чітко підтверджувати, що витрати понесені саме заявником, давати змогу встановити, що саме придбано, та підтверджувати факт отримання товарів.

Як подати заявку на компенсацію

Подати заявку можна онлайн через офіційний сайт Українського ветеранського фонду. Для цього ветерану необхідно заповнити електронну форму, прикріпити скановані копії всіх перерахованих документів і дочекатися розгляду. Рішення про компенсацію ухвалюється після перевірки поданих матеріалів.

Програма діє по всій Україні, тож ветерани з будь-якого регіону можуть скористатися цією підтримкою. Сума компенсації — до 20 тисяч гривень — покриває витрати на обладнання, інструменти, матеріали та інші предмети, необхідні для ведення підприємницької діяльності.

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