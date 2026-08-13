Національний банк розширив перелік валютних операцій для фінансової компанії NovaPay — тепер вона зможе проводити еквайринг платіжних інструментів.

Поки фінансові проблеми українських підприємств залишаються в центрі уваги, фінтех-сектор демонструє розвиток — Національний банк України розширив перелік валютних операцій для ТОВ "НоваПей" (NovaPay). Компанія отримала право проводити еквайринг платіжних інструментів.

Як повідомляє "Комерсант Український" із посиланням на пресслужбу НБУ, комітет регулятора з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 серпня ухвалив рішення про видачу нової ліцензії.

Нова ліцензія передбачає здійснення валютних операцій одразу в межах двох фінансових платіжних послуг: переказу коштів без відкриття рахунку та еквайрингу платіжних інструментів. Попередню ліцензію, яка дозволяла лише переказ коштів без відкриття рахунку, Нацбанк відкликав — це стандартна процедура в разі розширення переліку операцій.

Що означає еквайринг для клієнтів NovaPay

Еквайринг платіжних інструментів — це можливість приймати оплату банківськими картками через POS-термінали та онлайн. Для бізнесу це означає, що NovaPay тепер може повноцінно обслуговувати торговельні точки: встановлювати термінали, обробляти платежі покупців та проводити розрахунки в іноземній валюті.

Раніше компанія вже пропонувала інтернет-еквайринг та "Кнопку NovaPay" для сайтів із підтримкою Apple Pay і Google Pay. Нова ліцензія розширює ці можливості на валютні операції — тепер клієнти зможуть розраховуватися валютними картками іноземних банків через платіжну інфраструктуру NovaPay.

Масштаби NovaPay у цифрах

NovaPay входить до групи Nova ("Нова пошта") і займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів в Україні. У першому півріччі 2026 року обсяг переказів через компанію збільшився на 41% порівняно з аналогічним періодом 2025-го — до 391 млрд грн. Кількість переказів зросла на 12% і сягнула 258 млн операцій.

За підсумками 2025 року виручка NovaPay збільшилася на 10,4% — до 10,01 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 22% — до 2,58 млрд грн. Платіжна система NovaPay входить до переліку важливих платіжних систем НБУ.

Які послуги доступні клієнтам

Сьогодні через застосунок та відділення NovaPay фізичні особи можуть:

відправляти гроші по Україні з картки на картку, за реквізитами IBAN або готівкою;

оплачувати посилки з накладеним платежем готівкою, карткою чи через додаток;

знімати готівку з платіжних карток у касах відділень (до 50 000 грн на день) або поповнювати карткові рахунки;

сплачувати комунальні послуги, штрафи, страхування, кредити та поповнювати мобільний;

оформлювати споживчі кредити та кредитні картки;

здійснювати міжнародні грошові перекази без відкриття рахунку.

Для бізнесу та ФОП компанія пропонує відкриття рахунку безпосередньо в застосунку, випуск бізнес-карток, автоматичне зарахування коштів від післяплати та короткострокове кредитування для підтримки касових розривів.

У 2023 році NovaPay стала першою серед небанківських фінансових установ України, яка отримала розширену ліцензію НБУ — це дало їй змогу відкривати рахунки та випускати платіжні картки. Нинішнє розширення ліцензії зміцнює позиції компанії як універсального фінансового сервісу.

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