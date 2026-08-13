У Чернівецькій області створюють 90 нових місць для переселенців у гуртожитку Глибоцького ліцею та оновлюють Центр соціально-психологічної допомоги для маломобільних ВПО.

На Буковині триває розширення мережі доступного житла для внутрішньо переміщених осіб — цього разу йдеться про створення 90 нових місць у гуртожитку Глибоцького професійного ліцею та оновлене відділення Центру соціально-психологічної допомоги для маломобільних переселенців.

Як повідомляє Чернівецька обласна рада, питання довгострокової інтеграції переселенців обговорили під час зустрічі заступниці міністра соціальної політики Тетяни Кірієнко, голови "Координаційного гуманітарного центру" Євгена Коляди, заступника голови обласної ради Михайла Павлюка та заступниці начальника ОВА Оксани Симак.

Зустріч відбулася просто в Центрі соціально-психологічної допомоги, де мешкають переселенці. Вони змогли безпосередньо поставити свої запитання та отримати відповіді щодо державних програм підтримки. Наразі на обліку в Чернівецькій області перебуває понад 71,6 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Що вже зробили для маломобільних переселенців

Учасники зустрічі оглянули відремонтоване відділення Центру, яке спеціально пристосували для маломобільних ВПО. Тут створили умови для людей з інвалідністю, літніх переселенців та тих, хто потребує додаткового догляду. На створення доступного житла для цієї категорії спрямували 6,8 мільйона гривень.

Частину коштів виділили саме для Центру соціально-психологічної допомоги, а решту — для гуртожитку Глибоцького професійного ліцею. Останній проєкт дозволить створити 90 нових місць для переселенців.

Які об'єкти для ВПО вже працюють на Буковині

Цього року в області вже запрацювали два нові об'єкти для переселенців: модульне містечко у Вижниці та реконструйована будівля в селі Вікно. Крім того, майже сотня об'єктів перебуває на різних етапах підготовки чи ремонту — мережа доступного житла для ВПО в регіоні поступово розширюється.

Як переселенцю отримати місце в доступному житлі

Щоб отримати місце в одному з об'єктів доступного житла для ВПО на Буковині, переселенцям необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання в Чернівецькій області. При собі потрібно мати:

паспорт громадянина України;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують склад сім'ї (за наявності).

Окрему увагу приділяють маломобільним переселенцям — для них у Центрі соціально-психологічної допомоги вже створено спеціалізоване відділення з відповідними умовами. Детальнішу інформацію можна отримати в Чернівецькій обласній раді або безпосередньо в Центрі соціально-психологічної допомоги.