У Черкасах запрацював новий прихисток для внутрішньо переміщених осіб — колишній дитячий садок на вулиці Чорновола перетворили на сучасне соціальне житло. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку.

Житлові програми у Черкаській області отримали новий потужний імпульс — у Черкасах повноцінно запрацював прихисток для внутрішньо переміщених осіб, створений за підтримки Європейського Союзу. Як повідомляє NV, йдеться про капітальну реконструкцію колишнього дитячого садка на вулиці Чорновола, який перетворили на сучасне соціальне житло для переселенців.

Приміщення, що роками стояло занедбаним, тепер може прийняти до 130 внутрішньо переміщених осіб. У будівлі повністю оновили комунікації, облаштували спальні кімнати, кухні, санвузли та зони спільного дозвілля. Окрему увагу приділили доступності — прихисток обладнаний з урахуванням потреб людей з інвалідністю та сімей із дітьми, зокрема облаштовано пандуси та розширені дверні прорізи.

Скільки коштував проєкт і хто заплатив

Загальна вартість проєкту склала понад 96 мільйонів гривень. Левову частку — понад 80 мільйонів — профінансував Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Решту коштів — близько 16 мільйонів гривень — забезпечив міський бюджет Черкас. Реконструкція стартувала в жовтні 2024 року й тривала близько півтора року.

Цей прихисток — частина ширшої програми підтримки ЄС, спрямованої на допомогу українським громадам у розміщенні людей, які втратили дім через війну. За даними міської ради Черкас, підрядники виконали капітальний ремонт із повною заміною інженерних мереж, утепленням фасаду та встановленням енергоефективних вікон. Усі приміщення відповідають сучасним нормам енергоефективності.

Хто може отримати житло в прихистку та як подати заявку

Пріоритет при заселенні надається внутрішньо переміщеним особам, які втратили житло через війну. У першу чергу — сім'ям із дітьми, людям з інвалідністю, літнім людям та тим, хто перебуває у найбільш вразливому становищі. Для оформлення необхідно звернутися до Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бульвар Шевченка, 307.

Із собою потрібно мати: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи та документи, що підтверджують склад сім'ї. Рішення про заселення ухвалює спеціальна комісія після розгляду заяви. Проживання в прихистку безкоштовне — мешканці сплачують лише комунальні послуги за фактичне споживання.

Термін перебування визначається індивідуально, залежно від життєвої ситуації родини. За потреби його можуть продовжити. У прихистку також передбачено соціальний супровід: мешканцям допомагають з оформленням виплат, пошуком роботи та влаштуванням дітей до шкіл і садочків.

Черкаський кейс демонструє, як міжнародна фінансова підтримка в поєднанні з місцевою ініціативою здатна перетворити занедбану будівлю на гідне тимчасове житло для тих, хто через війну опинився без даху над головою.

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