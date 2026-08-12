Через аварійний ремонт на водопроводі чотири дев'ятиповерхівки в Запоріжжі залишилися без водопостачання. Для мешканців організували підвіз води — де стоїть автоцистерна та повний перелік адрес.

Графіки відключення світла у Запоріжжі вже спричинили чимало клопоту містянам, а тепер додалися ще й проблеми з водопостачанням. 12 серпня одразу чотири дев'ятиповерхові будинки в обласному центрі залишилися без води через аварійний ремонт на водопроводі.

Як повідомляє портал «Акцент» із посиланням на КП «Водоканал», аварійно-відновлювальні роботи проводять на водопроводі діаметром 100 мм за адресою: вулиця Професора Толока, 37. Відключення водопостачання діє з 14:00 і триватиме до повного завершення ремонтних робіт.

Без води залишилися 1440 мешканців чотирьох дев'ятиповерхівок. Ось повний перелік адрес:

вул. Професора Толока, 37;

вул. Професора Толока, 39;

вул. Професора Толока, 39а;

вул. Зернова, 44.

Де набрати воду

Для мешканців організували підвіз технічної води. Автоцистерна розміщена за адресою: вулиця Професора Толока, 37. Комунальники радять брати із собою чисті ємності — відра, каністри або бутлі.

Точний час завершення аварійно-відновлювальних робіт у КП «Водоканал» наразі не називають. Водопостачання обіцяють відновити одразу після усунення пошкодження. У комунальному підприємстві перепросили мешканців за тимчасові незручності.

Що робити, якщо вода не з'явилася після обіцяного терміну

Якщо після завершення ремонтних робіт водопостачання не відновилося, мешканцям радять звертатися до диспетчерської служби КП «Водоканал». Також можна зателефонувати на гарячу лінію міської ради Запоріжжя за номером 15-80 (зі стаціонарного) або (061) 787-15-80 (з мобільного).

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