Допомога переселенцям у Львівській області не єдина проблема регіону — аграрії фіксують суттєвий недобір урожаю озимої пшениці через складні погодні умови та спалахи хвороб.

Цьогорічний сезон для озимої пшениці на Львівщині виявився надзвичайно важким. Спочатку посіви потерпали від тривалої посухи, а згодом рясні дощі наприкінці вегетації спровокували масове поширення грибкових захворювань.

Як повідомляє Kurkul.com із посиланням на коментар менеджера агротехнологій бренду DEFENDA LNZ Group Віктора Сонця, через дефіцит вологи пшениця не змогла сформувати повноцінний урожай. «Вологи просто не було. Пару місяців тому колеги жалілись, що пшениця засихає. Тобто вона вегетує по-своєму, але за рахунок дефіциту вологи сформувала не ті врожаї», — пояснив фахівець.

У результаті замість звичних для регіону 7–8 тонн із гектара господарства цього року намолочують близько 6 т/га. Падіння врожайності становить приблизно 15–25%, що є відчутним ударом для місцевих виробників зерна.

Які хвороби атакували посіви

Наприкінці вегетації рясні опади спровокували локальні спалахи септоріозу та фузаріозу по колосу. За словами Віктора Сонця, гриб Fusarium інфікував колосові луски саме на початку цвітіння, коли рослини найбільш уразливі.

Септоріоз — типова хвороба для західних областей із достатнім зволоженням. Її головна небезпека полягає в прихованому характері розвитку: «У септорії є латентний період, коли ми не бачимо ознак хвороби на рослинах. Здається, що все добре. А потім з'являються пожовтіння і, як наслідок, відмирання листків», — наголосив експерт.

Як захистити пшеницю: три обробки — аксіома

Фахівець радить аграріям працювати з фази кущення, не чекаючи видимих проявів хвороби. «Якщо ми хочемо отримати 7–8 т/га пшениці другого чи третього класів, тоді три обробки фунгіцидами — це аксіома», — підкреслив Віктор Сонець.

Найефективнішою діючою речовиною проти септоріозу він вважає карбендазим — фунгіцид, що блокує поділ ядер клітин патогену. У першу обробку по пшениці фахівець рекомендує давати саме карбендазим, після чого переходити на стробілуринову групу препаратів.

Що робити аграріям у наступному сезоні

З огляду на досвід цьогорічного сезону, фахівці рекомендують господарствам Львівщини заздалегідь планувати фунгіцидний захист озимої пшениці. Проведення першої обробки у фазі кущення, другої — на початку виходу в трубку та третьої — на початку колосіння дозволить мінімізувати ризики втрат навіть за несприятливих погодних умов.

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