Комунальні незручності на Житомирщині сьогодні торкнулися мешканців одразу кількох вулиць — уранці 12 серпня через аварійну ситуацію на водогоні обласного центру тимчасово призупинили водопостачання. Комунальники вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Як повідомляє Zhitomir-OnLine, аварія сталася на магістральному водогоні. Унаслідок цього з 9:30 без води залишилися мешканці проспекту Миру та низки прилеглих вулиць у центральній частині міста.

Аварія на водогоні у Житомирі

Повний список адрес, де відключили воду

У водоканалі оприлюднили перелік адрес, за якими тимчасово призупинено водопостачання:

  • проспект Миру — будинки №2, 3б, 3в, 3г, 5а, 9а, 15, 15а, 21б, 23а, 29, 31, 33;
  • вул. Богунська (повністю);
  • вул. Свободи (частково);
  • вул. Святого Зигмунта Фелінського (парна сторона);
  • пров. 1-й Богунський;
  • пров. 1-й Тайберів;
  • пров. 1-й Фабричний, 9/5;
  • пров. 2-й Друкарський, 3а, 4;
  • пров. Віктора Шкуринського;
  • пров. Леоніда Ступницького.

Коли повернуть воду

У КП «Житомирводоканал» запевнили, що водопостачання відновлять одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Наразі бригади комунальників уже працюють на місці пошкодження.

Отримати інформацію щодо перебігу ремонтних робіт житомиряни можуть за телефоном: 067-804-21-14. У водоканалі рекомендують мешканцям перелічених адрес зробити запас води на час ремонту.

Раніше Politeka повідомляла, гуртожитки Житомира можуть різко подорожчати: університети назвали умови.

Також Politeka повідомляла, допомога ветеранам в Житомирській області: як знайти та отримати потрібну підтримку через "Дію".

Як повідомляла Politeka, подорожчання проїзду в Житомирі: місцева влада попередила про різку зміну вартості.