Уранці 12 серпня в Житомирі через аварію на водогоні тимчасово призупинили водопостачання на проспекті Миру та ще дев'яти вулицях. Комунальники обіцяють відновити подачу води одразу після ремонту.

Комунальні незручності на Житомирщині сьогодні торкнулися мешканців одразу кількох вулиць — уранці 12 серпня через аварійну ситуацію на водогоні обласного центру тимчасово призупинили водопостачання. Комунальники вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Як повідомляє Zhitomir-OnLine, аварія сталася на магістральному водогоні. Унаслідок цього з 9:30 без води залишилися мешканці проспекту Миру та низки прилеглих вулиць у центральній частині міста.

Повний список адрес, де відключили воду

У водоканалі оприлюднили перелік адрес, за якими тимчасово призупинено водопостачання:

проспект Миру — будинки №2, 3б, 3в, 3г, 5а, 9а, 15, 15а, 21б, 23а, 29, 31, 33;

вул. Богунська (повністю);

вул. Свободи (частково);

вул. Святого Зигмунта Фелінського (парна сторона);

пров. 1-й Богунський;

пров. 1-й Тайберів;

пров. 1-й Фабричний, 9/5;

пров. 2-й Друкарський, 3а, 4;

пров. Віктора Шкуринського;

пров. Леоніда Ступницького.

Коли повернуть воду

У КП «Житомирводоканал» запевнили, що водопостачання відновлять одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Наразі бригади комунальників уже працюють на місці пошкодження.

Отримати інформацію щодо перебігу ремонтних робіт житомиряни можуть за телефоном: 067-804-21-14. У водоканалі рекомендують мешканцям перелічених адрес зробити запас води на час ремонту.

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