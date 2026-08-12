Комунальні незручності на Житомирщині сьогодні торкнулися мешканців одразу кількох вулиць — уранці 12 серпня через аварійну ситуацію на водогоні обласного центру тимчасово призупинили водопостачання. Комунальники вже працюють над ліквідацією пошкодження.
Як повідомляє Zhitomir-OnLine, аварія сталася на магістральному водогоні. Унаслідок цього з 9:30 без води залишилися мешканці проспекту Миру та низки прилеглих вулиць у центральній частині міста.
Повний список адрес, де відключили воду
У водоканалі оприлюднили перелік адрес, за якими тимчасово призупинено водопостачання:
- проспект Миру — будинки №2, 3б, 3в, 3г, 5а, 9а, 15, 15а, 21б, 23а, 29, 31, 33;
- вул. Богунська (повністю);
- вул. Свободи (частково);
- вул. Святого Зигмунта Фелінського (парна сторона);
- пров. 1-й Богунський;
- пров. 1-й Тайберів;
- пров. 1-й Фабричний, 9/5;
- пров. 2-й Друкарський, 3а, 4;
- пров. Віктора Шкуринського;
- пров. Леоніда Ступницького.
Коли повернуть воду
У КП «Житомирводоканал» запевнили, що водопостачання відновлять одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Наразі бригади комунальників уже працюють на місці пошкодження.
Отримати інформацію щодо перебігу ремонтних робіт житомиряни можуть за телефоном: 067-804-21-14. У водоканалі рекомендують мешканцям перелічених адрес зробити запас води на час ремонту.
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