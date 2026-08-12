Житомирські університети завершили підготовку гуртожитків до нового навчального року: провели ремонти, закупили техніку, обладнали системи безпеки. Водночас вартість проживання може зрости вдвічі — до 1600 гривень на місяць.

Підвищення тарифів у Житомирській області триває в різних сферах — цього разу зміни можуть торкнутися студентських гуртожитків. Житомирські університети завершують підготовку до нового навчального року: у гуртожитках провели ремонти, закупили техніку та обладнали системи безпеки. Водночас вартість проживання, яка наразі лишається на рівні минулого року, незабаром може суттєво зрости.

Журналісти Житомир.info дізналися, що саме змінилося в гуртожитках трьох найбільших університетів міста та за яких умов студентам доведеться платити більше.

Що зробили в гуртожитках Поліського національного університету

У Поліському національному університеті (ПНУ) функціонує п'ять гуртожитків, розрахованих приблизно на 1500 ліжко-місць. За словами проректора з питань економічного розвитку та безпеки Юрія Демяненка, влітку тут провели низку ремонтних робіт.

«Проводили поточні ремонти каналізаційної мережі, водогінної мережі. Зараз у другому гуртожитку проводять ремонти санвузлів. Ми постійно працюємо над поліпшенням житлових умов для наших студентів», — розповів проректор.

У гуртожитку №3, де проживає найбільше мешканців, замінили частину мереж, оновили сантехнічне обладнання та зробили косметичний ремонт у коридорі. До вересня планують пофарбувати стіни в місцях загального користування. Вхідні зони обладнали табличками для студентів із порушеннями зору, а четвертий гуртожиток, де проживають студенти з інвалідністю, оснащений пандусом.

«Житомирська політехніка»: пральні машини та відеоспостереження

Державний університет «Житомирська політехніка» має два власні гуртожитки орієнтовно на 1100 ліжко-місць. Для частини студентів додатково орендують місця в інших навчальних закладах.

Проректорка з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Олена Денисюк повідомила: в обох гуртожитках встановили по три безкоштовні пральні машини, змонтували централізовану систему відеоспостереження з виведенням камер на пульт охоронця, а в першому гуртожитку триває заміна лінолеуму та кількох газових плит.

ЖДУ імені Івана Франка: новий дах і 50 газових плит

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка — п'ять гуртожитків на 1600 місць. Як розповів проректор Володимир Чумак, тут оновили кімнати для відпочинку, закупили 50 газових плит для третього гуртожитку, повністю замінили дах у ньому ж. У другому гуртожитку встановили нові вікна, у четвертому — замінили вхідну групу, а в п'ятому, де немає газу, з'явилися нові електроплити.

Скільки коштує проживання зараз і коли ціна зросте

На сьогодні вартість проживання у гуртожитках житомирських університетів не змінилася порівняно з минулим роком. У ПНУ та ЖДУ імені Франка студенти платять 800 гривень на місяць, у «Житомирській політехніці» — в середньому 720 гривень (влітку менше через нижчі комунальні платежі, взимку більше).

Однак ці цифри можуть суттєво змінитися. Законодавство України обмежує плату за гуртожиток — вона не може перевищувати 40% від розміру академічної стипендії. Наразі стипендія становить 2000 гривень, тож гранична межа — 800 гривень, у яку університети якраз і вписуються.

«У разі підвищення стипендії нами будуть зроблені перерахунки, і студенти, які проживають у гуртожитках, повинні будуть доплатити цю різницю», — пояснив проректор ПНУ Юрій Демяненко.

У ЖДУ імені Франка озвучили конкретнішу цифру: якщо стипендію підвищать до обіцяного рівня, 40% від неї становитимуть близько 1600 гривень — тобто ціна може зрости вдвічі.

У «Житомирській політехніці» додають, що на вартість також впливатиме зростання комунальних тарифів: «Ми знаємо з новин, що підвищується вартість вивезення сміття, підвищується вартість водопостачання, тому будемо бачити».

Коли саме зміниться ціна

У всіх трьох університетах наголошують: без офіційного рішення про підвищення стипендії вартість проживання лишиться незмінною. Як тільки з'явиться відповідний нормативний акт, фінансові відділи здійснять перерахунок, а студентів повідомлять заздалегідь. Для першокурсників у «Житомирській політехніці» радять за можливості сплатити аванс за перший семестр — це дасть змогу зафіксувати ціну на цей період.

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