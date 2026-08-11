У селі Потоки Кременчуцької громади завершують облаштування модульного містечка для переселенців — 50 повністю електрифікованих будинків із власною кухнею та санвузлом. Проживання безкоштовне, набір заявників уже стартував.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області з'являється у новому форматі — у селі Потоки Кременчуцької громади завершують облаштування модульного містечка для переселенців. Проєкт реалізують за кошти міжнародних донорів та міського бюджету Кременчука.

Як повідомляє "Суспільне Мовлення", під забудову виділили ділянку площею 42 тисячі квадратних метрів. Нині там триває підготовка під'їзних доріг, підключення електромереж та водопостачання. Із міського бюджету на облаштування території вже спрямували понад 15 мільйонів гривень.

Кожен будинок площею 14 квадратних метрів складається зі спальні, кухні та санвузла. Житло розраховане на одну-дві людини, повністю електрифіковане та пристосоване для проживання в будь-яку пору року.

"Вони досить довговічні, пристосовані і для літнього, і для зимового проживання, тобто там є опалення електричне, радіатори. Це сучасні сіп-панелі, сучасні технології європейські, з яких виготовляється більшість будинків в Європі", — пояснив координатор центру "БФ «Діаконія ЄССБ Україна»" в Полтаві Іван Чабан.

Хто фінансує проєкт і скільки коштує

Будинки закуплені та змонтовані коштом чеської благодійної організації "Діаконія" та американського донора UMCOR (Об'єднана церква Методистів). Загальна вартість проєкту — близько 650 тисяч доларів на встановлення 50 будиночків. До зими планують додатково забезпечити кожен будинок автономною буржуйкою для опалення та закупити потужний генератор.

"Великий плюс у тому, що тут не загальна, а своя кухня. Відповідно свій туалет із ванною. Те, що людина використовує щодня. Не потрібно стояти в черзі, як це буде в гуртожитках", — наголосив Іван Чабан.

Умови проживання та як подати заяву

Проживання в модульному містечку — безкоштовне. Єдина умова для мешканців — компенсація комунальних витрат. У селі є вся необхідна інфраструктура: школа, дитячий садок, магазини. Комунальний транспорт доставляє до Кременчука за 15 хвилин.

Керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита повідомила, що прийом заяв від переселенців уже розпочався. "Набір іде лише два тижні. Охочі вже є, ті, які проживають саме в Потоках, винаймають житло. Ми не будемо чекати, поки всі будуть будиночки заповнені. Якщо будуть охочі 10 сімей — 10 поселили", — зазначила вона.

У Кременчуцькій громаді зареєстровані понад 30 тисяч переселенців. Завершити будівництво та підключення водопостачання й каналізації планують цьогоріч — на це потрібно ще близько місяця.

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