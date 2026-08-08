В Остерській громаді на Чернігівщині стартувала програма грошової допомоги від американського благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine. Подати заявку можуть дві категорії мешканців — пенсіонери віком 60+ та люди з інвалідністю I або II групи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області набирає обертів — цього разу йдеться про щоквартальні виплати у розмірі 2000 гривень від американських благодійників для мешканців Остерської громади.

Як повідомляють Новини.LIVE, благодійний фонд Global Empowerment Mission Ukraine (GEM Ukraine) за фінансової підтримки Howard G. Buffett Foundation та GEM inc запустив програму грошової допомоги для соціально вразливих категорій населення. Реєстрація заявок триватиме до 20 серпня 2026 року включно.

Подати заявку на отримання 2000 гривень щокварталу можуть виключно дві категорії громадян: особи віком від 60 років, а також люди з інвалідністю I або II групи. Важливо: одна людина може зареєструватися лише за однією з категорій — або як пенсіонер, або як особа з інвалідністю.

Де та коли реєструватися на виплати

Прийом заявок відбувається у будні дні (понеділок — п'ятниця) з 08:00 до 13:00 у порядку живої черги. Пункт реєстрації розташований в укритті Остерського ліцею №1 у місті Остер. Щодня планують приймати до 100 осіб.

Які документи потрібні

Для подання заяви необхідно мати при собі оригінали таких документів: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, виписку про місце реєстрації. Пенсіонерам додатково знадобиться пенсійне посвідчення, а людям з інвалідністю — посвідчення особи з інвалідністю.

Зарахування коштів здійснюватиметься виключно на картку банку АТ «ПУМБ». Для відкриття рахунку знадобиться один із наборів документів: паперовий паспорт та ідентифікаційний код; ID-картка та виписка про зареєстроване місце проживання; або застосунки «Дія» та «Дія.Підпис» разом з ID-карткою чи закордонним паспортом.

Окремо в Остерській міській раді наголосили, що мешканці інших населених пунктів Остерської громади, які належать до визначених категорій, також зможуть оформити виплати. Для цього їм потрібно звернутися до старост своїх старостинських округів, які повідомлять дату, місце та порядок подання документів.

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