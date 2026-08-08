У Городенці виконавчий комітет міської ради ухвалив низку рішень для підтримки внутрішньо переміщених осіб — ключовим стало створення комісії, яка обстежуватиме сільські будинки для подальшого викупу під тимчасове проживання переселенців.

Підтримка переселенців на Івано-Франківщині набирає нових обертів — у Городенці виконавчий комітет міської ради створив спеціальну комісію, яка займатиметься обстеженням сільських будинків для подальшого викупу під тимчасове проживання ВПО.

Як повідомляє Городенківська міська рада, чергове засідання виконкому відбулося під головуванням міського голови Богдана Кобилянського. Загалом члени виконавчого комітету розглянули 23 проєкти рішень, що охоплюють соціальний захист, інфраструктуру та стратегічне планування розвитку громади.

Житло для ВПО: що вирішив виконком

Ключовим рішенням у сфері підтримки переселенців стало створення Комісії з обстеження житла у сільській місцевості. Її завдання — оглядати будинки в селах Городенківської громади, які потенційно можуть бути викуплені для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Після обстеження та ухвалення відповідних рішень міська рада зможе закуповувати таке житло у комунальну власність і передавати його переселенцям. Це частина ширшої державної програми із забезпечення ВПО дахом над головою.

Окрім житлового питання, виконком також ухвалив рішення про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки над неповнолітніми, а також виплату допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Кількох осіб з числа ВПО поставили на квартирний облік.

Інфраструктурні рішення та інвестиції

Виконком також погодив встановлення нових дорожніх знаків у Городенці та Котиківському старостинському окрузі. Окремим рішенням дали дозвіл на розміщення нового торгового павільйону в місті.

На перспективу затверджено середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади на 2027–2029 роки. Крім того, підтримано ініціативу про співробітництво з Чернелицькою селищною громадою — це дозволить об'єднати ресурси для реалізації спільних проєктів.

Як ВПО можуть отримати житло в громаді

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Городенківській громаді або планують туди переїхати, можуть звертатися до міської ради для отримання інформації про наявне житло. Для постановки на квартирний облік необхідно подати заяву, паспорт, довідку ВПО та документи про склад сім'ї. Рішення про надання житла ухвалюватиме виконком після обстеження майна комісією.

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