КП «Бахмутська житлова управляюча компанія» оголосило тендер на підготовчі роботи з будівництва житлового комплексу для ВПО у селищі Гоща Рівненської області. Проєкт «Бахмут-Гоща» розрахований на 570 квартир, а загальна вартість сягає 111,2 млн доларів.

Безкоштовне житло для переселенців продовжують будувати в різних регіонах України — цього разу масштабний проєкт стартував для ВПО з Бахмутської громади на Рівненщині.

КП «Бахмутська житлова управляюча компанія» оголосило нову закупівлю через систему Prozorro. Тендер передбачає виконання підготовчих робіт для зведення комплексу багатоквартирних житлових будинків у селищі Гоща Рівненської області. Орієнтовна вартість робіт становить 37 402 349 гривень. Джерелом фінансування визначено місцевий бюджет Бахмутської громади.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 12 серпня. Це вже друга закупівля в межах проєкту «Бахмут-Гоща» — у квітні 2026 року компанія провела торги на розроблення проєктної документації. Вартість того договору склала 61 798 212,70 гривень, а переможцем стало ТОВ «Українські архітектурні технології».

Що передбачає проєкт «Бахмут-Гоща»

Загалом житловий комплекс розрахований на 570 квартир. Перша черга будівництва має забезпечити житлом близько 1 200 людей — це переселенці з Бахмутської громади, які втратили домівки через бойові дії. Повна вартість проєкту оцінюється у 111,2 мільйона доларів.

Селище Гоща розташоване в центральній частині Рівненської області й уже прийняло значну кількість внутрішньо переміщених осіб із Донеччини. Новий житловий комплекс дозволить переселенцям отримати не тимчасовий прихисток, а повноцінні квартири з усіма зручностями.

Як відбуватиметься будівництво

Підготовчі роботи, на які оголошено тендер, включатимуть розчищення ділянки, підведення комунікацій та облаштування будівельного майданчика. Після завершення цього етапу буде оголошено основний тендер безпосередньо на зведення житлових будинків. Проєкт реалізується коштом місцевого бюджету Бахмутської громади, що дає змогу громаді контролювати якість та строки виконання робіт.

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