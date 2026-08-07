У Херсоні через російську атаку на критичну інфраструктуру тимчасово змінили режим подачі води — тепер вона надходитиме у крани мешканців лише кілька годин на добу. В адміністрації опублікували графік та повідомили, де працюють пункти безкоштовної видачі.

Уранці 6 серпня російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі Херсона, що спричинило масштабні перебої з електропостачанням. Як наслідок — у місті виникли проблеми з подачею води, і Херсонська міська військова адміністрація була змушена запровадити тимчасовий графік водопостачання.

Згідно з оприлюдненим графіком, вода в кранах херсонців з'являтиметься двічі на добу: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 19:00. Таким чином, загальна тривалість подачі води становить лише 4 години на добу. У решту часу водопостачання буде відсутнім — до повного відновлення електроживлення насосних станцій.

У МВА наголосили, що графік є тимчасовим заходом, і пообіцяли повернутися до звичайного режиму одразу після завершення ремонтних робіт. За попередніми оцінками, світло в Херсоні планують відновити протягом кількох днів.

Де набрати воду безкоштовно

Для мешканців, які не встигають запастися водою у відведені години, в місті організували три пункти безкоштовної видачі. Вони працюють із 9:00 до 16:00 у таких мікрорайонах:

Таврійський — пункт видачі води;

— пункт видачі води; Шуменський — пункт видачі води;

— пункт видачі води; Житлоселище — пункт видачі води.

Точні адреси пунктів роздачі можна дізнатися за номером Єдиного контакт-центру: 0800 101 102. Оператори працюють щодня та надають актуальну інформацію про всі локації.

Що робити, якщо води немає навіть у графік

Якщо у зазначені години вода у крані відсутня, у Херсонській МВА радять не панікувати — можливі короткочасні затримки через нестабільне електропостачання. У такому випадку рекомендується зателефонувати до контакт-центру за номером 0800 101 102 та повідомити про проблему за своєю адресою. Також варто заздалегідь подбати про запас технічної та питної води, використовуючи години подачі максимально ефективно.

Як повідомляє most.ks.ua, у міській адміністрації запевняють, що ситуація перебуває під контролем, а комунальні служби працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення нормального водопостачання.