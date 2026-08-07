ПриватБанк почав вимагати від клієнтів телефонний дзвінок для підтвердження грошових переказів між картками. Оператор ставить кілька запитань і звіряє паспортні дані — без цього транзакція не пройде.

Банки посилюють контроль за картковими операціями по всій Україні — тепер для звичайного переказу з картки на картку може знадобитися особистий дзвінок до кол-центру. Як повідомляє УНІАН, кореспондент видання на власному досвіді перевірив, як працює нова система верифікації у ПриватБанку.

Під час спроби переказати кілька тисяч гривень через "Приват24" система запропонувала самостійно зателефонувати на гарячу лінію для підтвердження транзакції. У кол-центрі скинули виклик, автоматично перетелефонували й попросили дочекатися з'єднання з оператором.

Під час розмови співробітник банку звірив анкетні дані: довелося назвати повне ім'я, дату народження та орган, що видав паспорт. Після цього оператор поставив три запитання: чи повідомляли ви свої дані та ПІН-код від картки стороннім особам, чи переходили за посиланням в інтернеті для здійснення транзакції, чи займаєтеся ви або отримувач онлайн-торгівлею.

У кол-центрі ПриватБанку наголосили: посилення контролю не пов'язане з новими вимогами НБУ. "Банк проводить перевірку, оскільки почастішали шахрайські схеми. Це не має постійного характеру", — пояснив оператор. При цьому чіткої суми, після перевищення якої на вас чекатиме розмова з банком, не існує — зателефонувати можуть змусити навіть під час транзакції на 1 гривню.

Що кажуть фінансові аналітики

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі УНІАН пояснив: подібні перевірки очікують на тих українців, із карток яких проводяться нехарактерні операції. "Кожен банк має власну процедуру фінмоніторингу, за якою може визнати будь-яку операцію підозрілою. Існує загальний поріг у 50 тисяч гривень на місяць, але запитання можуть виникати й за значно меншої суми", — зазначив експерт.

Серед нехарактерних операцій — оплата навчання, купівля товару або погашення боргу, якщо раніше такі транзакції з цієї картки не проводилися. Ключова мета банків — боротьба з дроперами (фінансовими мулами), тобто особами, які передають власні банківські рахунки іншим для відмивання грошей. За словами Шевчишина, Нацбанк розширив перелік операцій, що можуть викликати підозру і потребують додаткової перевірки.

Як не стати жертвою шахраїв

Аналітик звертає увагу на важливу деталь: у цьому випадку клієнт сам телефонував на гарячу лінію. Якщо ж "банк" телефонує вам першим — це майже напевно шахраї. "За дзвінком із банку можуть ховатися зловмисники. Ініціатором дзвінка не виступає сам банк, це дуже важлива деталь", — наголосив Шевчишин.

Фахівець радить: ні в якому разі не повідомляйте кодові слова, ПІН-код, CVV-код чи іншу конфіденційну інформацію про банківську картку. Під час верифікації достатньо підтвердити особу та пояснити суть операції — цих даних банку цілком вистачає.

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