Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps спільно з ГО «Центр Зайнятості Вільних Людей» відкрила прийом заявок на гранти до 2 600 доларів для започаткування або розвитку власної справи. Скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, зокрема переселенці із Запорізької області, які нині мешкають у регіонах дії ініціативи.

Гуманітарна підтримка для ВПО у Запоріжжі розширюється новими можливостями — міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps спільно з ГО «Центр Зайнятості Вільних Людей» запустила програму грантів для переселенців. Ініціатива фінансується урядом Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва й спрямована на розвиток самозайнятості серед людей, які прагнуть започаткувати або масштабувати власний бізнес. Про це повідомляє видання «Патріот Донбасу» з посиланням на «Бахмут IN.UA».

Програма охоплює Київ, Київську, Чернігівську, Дніпропетровську та Одеську області. Отримати грант можуть як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві жителі цих регіонів. Переселенці із Запорізької області, які наразі проживають у Дніпропетровській області або інших регіонах дії програми, також мають змогу подати заявку.

Головна умова участі — реєстрація та проживання в районах, де велися або ведуться бойові дії на підконтрольній уряду території, відповідно до наказу № 376 Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року. Водночас програма не діє в районах з активними бойовими діями, на територіях з обмеженим доступом або з високим ризиком для життя та ведення підприємницької діяльності.

Яку суму можна отримати

Середній розмір фінансової підтримки становить 2 600 доларів США — у гривневому еквіваленті це приблизно 116 220 грн за актуальним курсом. Кошти виділяються на придбання інструментів, приладів, обладнання та інших засобів, необхідних для ведення власної справи. Мета програми — створення стабільного джерела доходу, подолання складних життєвих обставин та зменшення залежності громадян від зовнішньої гуманітарної допомоги.

Як відбиратимуть кандидатів

Учасники проходять конкурсний відбір за прозорими правилами та отримують експертну підтримку на кожному етапі. Кандидатів оцінюють за сімома ключовими показниками:

чітка аргументація потреби в коштах;

відповідність бізнес-ідеї цілям програми;

реалістичність та життєздатність проєкту;

спроможність учасника реалізувати ідею на практиці;

розуміння ринку збуту та потоку клієнтів;

наявність попереднього досвіду ведення бізнесу;

фінансова або соціальна вразливість заявника.

Як подати заявку

Подання заявки можливе виключно після обов'язкової реєстрації на головній сторінці офіційного сайту програми. Для отримання консультацій працює телефонна лінія ГО «Центр Зайнятості Вільних Людей» за номером +380 (97) 460 10 48. Також запитання можна надіслати електронною поштою, вказаною на сайті організаторів.

Організатори наголошують: надання грантової допомоги є абсолютно безкоштовним. Якщо під час оформлення у вас вимагатимуть винагороду, необхідно негайно звернутися на електронну пошту integrityhotline@mercycorps.org або через спеціальний портал. Для відгуків та скарг працюють додаткові канали: пошта feedback.ua@mercycorps.org, телеграм-бот t.me/mercycorpscarmbot та гаряча лінія 0 800 332 590 (безкоштовно по Україні). Зверніть увагу: вказані канали зворотного зв'язку не здійснюють реєстрацію на отримання гранту.

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