Мобільні оператори пропонують спеціальні пакети для абонентів старшого віку. Найдешевший тариф коштує 190 гривень на місяць, але підключити його можуть не всі охочі.

Тарифи мобільних операторів Київстар, Vodafone та lifecell стартують від 100 грн на місяць, проте для пенсіонерів діють окремі, значно вигідніші умови. Як повідомляє 24 Канал, витрати на мобільний зв'язок залишаються суттєвою статтею бюджету для багатьох літніх українців, однак деякі категорії можуть суттєво зекономити.

Що пропонує Київстар

Серед великих операторів окремий тариф для людей поважного віку має Київстар. Найдоступнішим є пакет "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" вартістю 220 гривень на місяць. Підключити його можуть абоненти від 60 років, а також люди з інвалідністю після підтвердження свого статусу.

Якщо цього тарифу недостатньо, оператор пропонує й інші пакети: "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" — від 370 грн, "ВСЕ РАЗОМ Крутий контракт" — від 450 грн, "ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт" — від 750 грн та "СуперГіг" за 500 грн на місяць.

Тариф "Забота" від lifecell: фіксована ціна до кінця 2027 року

Оператор lifecell також має спеціальну пропозицію для старших абонентів. Тариф "Забота" можуть підключити клієнти від 55 років після верифікації особи. Вартість пакета — 190 гривень на місяць, причому оператор гарантує фіксовану ціну аж до кінця 2027 року.

До тарифу входять: безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 1000 хвилин на інші номери по Україні, 20 ГБ мобільного інтернету та безлімітний доступ до окремих популярних застосунків. Це найдешевший спеціалізований тариф для пенсіонерів серед усіх українських операторів.

Vodafone: без окремих пропозицій для пенсіонерів

На відміну від конкурентів, Vodafone наразі не пропонує спеціальних тарифів для пенсіонерів чи людей старшого віку. Найдоступнішим серед актуальних пакетів залишається Flexx GO за 350 гривень на місяць. Тариф працює на контрактній основі й включає безлімітні дзвінки в мережі Vodafone, 500 хвилин на інші номери, 25 ГБ інтернету та доступ до окремих цифрових сервісів.

Чому зростає вартість тарифів

Мобільні оператори пояснюють перегляд цін передусім необхідністю підтримувати стабільну роботу мереж в умовах повномасштабної війни. Значні кошти вкладаються в резервне живлення базових станцій, генератори, акумулятори та відновлення інфраструктури після російських атак.

Як підключити пільговий тариф

Для підключення спеціального тарифу пенсіонеру необхідно звернутися до найближчого магазину оператора або зателефонувати на гарячу лінію. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення (або документ, що підтверджує інвалідність). У Київстарі вікове обмеження — 60 років, у lifecell — 55 років. Після верифікації тариф активується протягом доби.

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