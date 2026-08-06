Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області знову стала актуальною — у серпні 2026 року Агентство ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine) запустило нову хвилю виплат для вимушено переміщених і постраждалих від бойових дій мешканців регіону.
Сумщина регулярно зазнає інтенсивних атак із боку Росії, тому організація включила її до пріоритетних у рамках плану гуманітарних потреб та реагування на 2026 рік. На початку серпня реєстрацію відкрито одразу у двох містах: 5 серпня — у Бурині, 6 серпня — у Лебедині. В організації пообіцяли, що згодом запис з'явиться й в інших населених пунктах Сумської області.
Хто може отримати допомогу від UNHCR
Розраховувати на фінансову підтримку можуть громадяни зі статусом внутрішньо переміщеної особи або біженця, які підпадають під одну з таких умов:
- евакуювалися через безпосередню загрозу життю та здоров'ю протягом останніх 45 днів;
- постраждали внаслідок атак і включені до списків постраждалих, поданих місцевою владою;
- перебувають у тривалому переміщенні — до шести місяців — та мають підвищену вразливість;
- повернулися до місця постійного проживання або в Україну після виїзду за кордон не раніше ніж три місяці тому і не пізніше ніж рік тому.
Окремо UNHCR зазначає, що на розмір виплати й саме право на допомогу впливають: близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад домогосподарства та наявність вразливих осіб — пенсіонерів, безробітних без права на пенсію, людей з інвалідністю та багатодітних родин.
Скільки грошей можна отримати
Програма передбачає два розміри виплат залежно від ситуації та тривалості переміщення:
- 10 800 грн — для осіб у тривалому переміщенні та тих, хто повернувся;
- 12 300 грн — для нещодавно евакуйованих і постраждалих від атак.
Важлива умова для всіх категорій: загальний дохід домогосподарства не повинен перевищувати 8 300 грн на кожного члена сім'ї на місяць. Якщо дохід вищий — у реєстрації відмовлять.
Як оформити виплату від UNHCR
Щоб подати заявку, потрібно зателефонувати за номером 063 182 68 38 — саме через цей номер відкривається черга на прийом у Бурині та Лебедині. Прийом здійснюється в різні дати для кожного міста. Із собою необхідно мати такий пакет документів (оригінали):
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- довідку про статус ВПО або інший документ, що підтверджує переміщення;
- свідоцтва про народження дітей (за наявності);
- банківську картку голови домогосподарства з IBAN;
- документи, що підтверджують інвалідність або опіку (якщо є).
Про можливість подання заявки в інших населених пунктах Сумщини UNHCR повідомить додатково.
Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у сумській області: як можна скористатися цієї можливістю.