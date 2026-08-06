Агентство ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine) відкрило реєстрацію на грошову допомогу для вразливих мешканців Сумської області. Виплати становлять 10 800 або 12 300 грн залежно від категорії отримувача та тривалості переміщення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області знову стала актуальною — у серпні 2026 року Агентство ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine) запустило нову хвилю виплат для вимушено переміщених і постраждалих від бойових дій мешканців регіону.

Сумщина регулярно зазнає інтенсивних атак із боку Росії, тому організація включила її до пріоритетних у рамках плану гуманітарних потреб та реагування на 2026 рік. На початку серпня реєстрацію відкрито одразу у двох містах: 5 серпня — у Бурині, 6 серпня — у Лебедині. В організації пообіцяли, що згодом запис з'явиться й в інших населених пунктах Сумської області.

Хто може отримати допомогу від UNHCR

Розраховувати на фінансову підтримку можуть громадяни зі статусом внутрішньо переміщеної особи або біженця, які підпадають під одну з таких умов:

евакуювалися через безпосередню загрозу життю та здоров'ю протягом останніх 45 днів;

постраждали внаслідок атак і включені до списків постраждалих, поданих місцевою владою;

перебувають у тривалому переміщенні — до шести місяців — та мають підвищену вразливість;

повернулися до місця постійного проживання або в Україну після виїзду за кордон не раніше ніж три місяці тому і не пізніше ніж рік тому.

Окремо UNHCR зазначає, що на розмір виплати й саме право на допомогу впливають: близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад домогосподарства та наявність вразливих осіб — пенсіонерів, безробітних без права на пенсію, людей з інвалідністю та багатодітних родин.

Скільки грошей можна отримати

Програма передбачає два розміри виплат залежно від ситуації та тривалості переміщення:

10 800 грн — для осіб у тривалому переміщенні та тих, хто повернувся;

— для осіб у тривалому переміщенні та тих, хто повернувся; 12 300 грн — для нещодавно евакуйованих і постраждалих від атак.

Важлива умова для всіх категорій: загальний дохід домогосподарства не повинен перевищувати 8 300 грн на кожного члена сім'ї на місяць. Якщо дохід вищий — у реєстрації відмовлять.

Як оформити виплату від UNHCR

Щоб подати заявку, потрібно зателефонувати за номером 063 182 68 38 — саме через цей номер відкривається черга на прийом у Бурині та Лебедині. Прийом здійснюється в різні дати для кожного міста. Із собою необхідно мати такий пакет документів (оригінали):

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

довідку про статус ВПО або інший документ, що підтверджує переміщення;

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

банківську картку голови домогосподарства з IBAN;

документи, що підтверджують інвалідність або опіку (якщо є).

Про можливість подання заявки в інших населених пунктах Сумщини UNHCR повідомить додатково.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у сумській області: як можна скористатися цієї можливістю.