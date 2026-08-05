Через нічну масовану атаку Росії на Київщину постраждала залізнична інфраструктура. Приміські поїзди до Вінниці та Козятина курсують із суттєвими затримками — один із рейсів запізнився більш ніж на дві з половиною години.

Рух приміських поїздів на Вінниччині опинився під ударом — через нічну масовану атаку РФ на Київщину пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило серйозні затримки рейсів до Вінниці та Козятина. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

У ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київській області. Під атаку потрапила логістична інфраструктура у Броварському районі — там стався обрив контактного дроту, через що рух поїздів довелося тимчасово призупинити. Пасажирів та працівників залізниці евакуювали в укриття.

Які поїзди затрималися

Найбільше постраждав рейс №6201 сполученням Фастів — Козятин. Через обрив контактної мережі він затримався на станції Попільня на 2 години 35 хвилин. Лише після завершення аварійно-відновлювальних робіт поїзд зміг продовжити рух за маршрутом.

Через цю затримку із запізненням також вирушили приміські поїзди №6303 Козятин-1 — Вінниця та №6306 Вінниця — Козятин-1. Точний час їхнього відправлення наразі уточнюється, пасажирам радять стежити за оголошеннями на вокзалах.

Людські втрати та наслідки

Як повідомляє видання "20 хвилин", під час атаки загинули люди. На залізничній платформі станції "Квітнева" у Броварському районі виявили тіла загиблих — вони лежали вздовж колій. В "Укрзалізниці" висловили співчуття родинам загиблих та постраждалих.

Рух поїздів відновлюють поступово — в міру завершення роботи оперативних служб на місці удару. В перевізнику наголошують, що графік може змінюватися, тож пасажирам варто враховувати можливі затримки під час планування поїздок.

Що робити пасажирам

У "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам, які планують поїздки в напрямку Вінниці та Козятина, уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та в офіційних каналах перевізника. У разі суттєвих затримок можна звернутися до чергового по станції або на гарячу лінію "Укрзалізниці" для уточнення актуального графіку руху.

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