У серпні українцям доведеться витрачати більше на базові продукти. Хліб може подорожчати на 2–5%, а молочна продукція — на 3–10%, свідчать прогнози.

Серпень принесе нові цифри на цінниках у продуктових магазинах. За прогнозами, які публікує ТСН, хліб масових сортів може додати 2–5% до поточної вартості, а молочна продукція — від 3% до 10% залежно від конкретного товару.

Якщо середня ціна батона вагою 500 г у червні становила 33,83 грн, то подорожчання на 5% означатиме плюс близько 1,7 грн. Буханець хліба стане дорожчим на 0,8–1,2 грн. Для родини, яка регулярно купує хліб, молоко, сир, масло та кисломолочні продукти, сумарне зростання місячного чека буде відчутним.

Вартість зерна — лише один із чинників подорожчання хліба. Пекарні сплачують за електроенергію, пальне для доставки, упаковку, логістику й оплату праці персоналу. Коли дорожчає бодай один із цих компонентів, виробник переносить витрати на роздрібну ціну. У 2025 році продовольча інфляція вже підвищила вартість хліба на 13,5%, і серпневий прогноз лише продовжує цей тренд.

Чому дорожчає молочка

Молочна категорія ще більш вразлива до літніх умов. Спека зменшує надої, а перехід на свіжу кормову базу після жнив підвищує витрати фермерських господарств. Далі ланцюжок тягнеться до молокозаводів, холодильного обладнання й транспортування — усе це потребує електроенергії, яка теж не дешевшає.

За оцінками, молоко, кефір, сметана, йогурти та сири можуть додати від 3% до 10%. Широкий діапазон пояснюється різною часткою сировини у вартості: наприклад, у твердому сирі її більше, тому й подорожчання може бути ближчим до верхньої межі. Найбільший ризик — не окреме коливання ціни, а одночасне зростання витрат по всьому виробничому ланцюгу.

Як планувати бюджет на продукти в серпні

Різкого стрибка цін не очікується, однак варто закладати невеликий резерв у продуктовий бюджет. Насамперед це стосується сімей із дітьми та людей, для яких молочні продукти є щоденною частиною раціону.

Варто стежити за цінами у своєму місті — офіційна інфляція показує усереднену картину, а реальні полиці магазинів реагують на локальну логістику швидше. Акції мереж, знижки на продукцію місцевих виробників і сезонні пропозиції можуть допомогти частково компенсувати зростання цін.

Раніше портал Politeka повідомляв, подорожчання продуктів у Черкаській області: ціни вирішили змінити.