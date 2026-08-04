У Києві діє програма фінансової підтримки для родин захисників — дітям військових частково компенсують вартість контрактного навчання. Максимальна сума виплати сягає 40 тисяч гривень на рік, однак скористатися нею можуть не всі.

У столиці запрацювала адресна матеріальна допомога для студентів із родин військовослужбовців. Програма передбачає компенсацію вартості контрактного навчання в комунальних закладах освіти Києва — від професійно-технічних училищ до університетів.

Право на виплату закріплене наказом №348 від 29 липня 2025 року, повідомляє Veteran.com.ua з посиланням на Київ Мілітарі Хаб. Отримати гроші можна один раз на рік — за вже завершений навчальний рік.

Хто має право на компенсацію

Допомога доступна студентам та учням денної форми навчання, які навчаються на контракті й не мають змоги перевестися на бюджет через відсутність вакантних місць. При цьому заклад освіти обов'язково має бути комунальним і розташованим у Києві.

Отримати компенсацію можуть члени сімей чотирьох категорій захисників:

загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп;

Героїв Небесної Сотні.

Крім того, студент або заявник має бути зареєстрований у Києві або перебувати на обліку як внутрішньо переміщена особа в столиці. Іногородні студенти, які не мають київської реєстрації чи статусу ВПО в Києві, не зможуть скористатися програмою.

Скільки грошей можна отримати

Розмір компенсації визначають індивідуально — він залежить від фактичної вартості навчання. Верхня межа становить 40 000 гривень на один календарний рік. Якщо річний контракт коштує менше — відшкодують відповідну суму, а не максимальну.

Як оформити компенсацію

Подати документи на відшкодування можна раз на рік — після завершення навчального року. Для цього потрібно звернутися до Київ Мілітарі Хабу, який супроводжує цю програму.

Консультацію щодо переліку необхідних документів та процедури подання можна отримати за єдиним номером гарячої лінії: 0 800 300 633. Фахівці із супроводу допоможуть розібратися з усіма деталями оформлення.

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