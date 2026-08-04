Аномальна спека в Україні серйозно випробовує енергосистему на міцність. Енергетики попереджають про зростання навантаження на 1 ГВт та можливі стабілізаційні відключення у вечірні години.

Аномальна спека, що охопила Україну, створює серйозне навантаження на енергетичну систему. Через масове використання кондиціонерів та вентиляторів споживання електроенергії стрімко зростає, і енергетики вже попереджають про можливі наслідки.

За базовим сценарієм критичного дефіциту в системі наразі не прогнозують. Масових відключень світла українцям очікувати не варто — однак точкові обмеження все ж можливі, особливо у вечірні години.

Які обмеження можуть запровадити

Як повідомляє видання Новини.LIVE, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Вечір.LIVE пояснив: поки енергосистема утримує баланс, жорстких обмежень не передбачається. Проте якщо ситуація погіршиться, енергетики готові до двох сценаріїв.

Перший — тимчасові графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Другий — стабілізаційні відключення для побутових споживачів, але не більше ніж у дві черги й виключно в пікові години — з 18:00 до 22:00.

Головним фактором ризику залишаються російські обстріли критичної інфраструктури. У разі нових атак тривалість відключень може суттєво збільшитися, особливо в прифронтових населених пунктах.

На скільки зросло навантаження

Через аномальну спеку навантаження на енергосистему може збільшитися на 1 ГВт — це наслідок одночасного ввімкнення тисяч кондиціонерів, вентиляторів та холодильників по всій країні. У вечірні години, коли люди повертаються з роботи, споживання сягає пікових значень.

Як допомогти енергосистемі просто зараз

Енергетики закликають українців до розумного споживання. Найголовніше правило — перенести використання потужних електроприладів із вечірнього піку (18:00–22:00) на нічний, ранковий або денний час.

Ось кілька простих кроків, які допоможуть утримати баланс:

Вмикайте пральну та посудомийну машини, бойлери після 22:00 або до 18:00.

Охолоджуйте приміщення заздалегідь — вмикайте кондиціонер вдень, а не ввечері.

Не залишайте прилади в режимі очікування — вимикайте з розетки все, що не використовуєте.

Замініть лампочки на світлодіодні — вони споживають у 5–8 разів менше електроенергії.

Дотримання цих рекомендацій допоможе енергетикам уникнути вимушених відключень і зберегти світло в оселях навіть у найспекотніші дні.

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