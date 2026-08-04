Аномальная жара в Украине серьезно испытывает энергосистему на прочность. Энергетики предупреждают о росте нагрузки на 1 ГВт и возможных стабилизационных отключениях в вечерние часы.

Аномальная жара, охватившая Украину, создает серьезную нагрузку на энергетическую систему. Из-за массового использования кондиционеров и вентиляторов потребление электроэнергии стремительно растет, и энергетики уже предупреждают о возможных последствиях.

По базовому сценарию критического дефицита в системе сейчас не прогнозируют. Массовых отключений света украинцам ожидать не стоит — однако точечные ограничения все же возможны, особенно в вечерние часы.

Какие ограничения могут ввести

Как сообщает издание Новини.LIVE, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире Вечір.LIVE объяснил: пока энергосистема удерживает баланс, жестких ограничений не предвидится. Однако если ситуация ухудшится, энергетики готовы к двум сценариям.

Первый — временные графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Второй — стабилизационные отключения для бытовых потребителей, но не более чем в две очереди и исключительно в пиковые часы — с 18:00 до 22:00.

Главным фактором риска остаются российские обстрелы критической инфраструктуры. В случае новых атак продолжительность отключений может существенно увеличиться, особенно в прифронтовых населенных пунктах.

Насколько выросла нагрузка

Из-за аномальной жары нагрузка на энергосистему может увеличиться на 1 ГВт — это следствие одновременного включения тысяч кондиционеров, вентиляторов и холодильников по всей стране. В вечерние часы, когда люди возвращаются с работы, потребление достигает пиковых значений.

Как помочь энергосистеме прямо сейчас

Энергетики призывают украинцев к разумному потреблению. Самое главное правило — перенести использование мощных электроприборов с вечернего пика (18:00–22:00) на ночное, утреннее или дневное время.

Вот несколько простых шагов, которые помогут удержать баланс:

Включайте стиральные и посудомоечные машины, бойлеры после 22:00 или до 18:00.

Охлаждайте помещения заранее — включайте кондиционер днем, а не вечером.

Не оставляйте приборы в режиме ожидания — выключайте из розетки все, что не используете.

Замените лампочки на светодиодные — они потребляют в 5–8 раз меньше электроэнергии.

Соблюдение этих рекомендаций поможет энергетикам избежать вынужденных отключений и сохранить свет в домах даже в самые жаркие дни.

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