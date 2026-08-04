КП «Водоканал» сообщило об аварийном отключении водоснабжения в Запорожье — без воды оказались 22 многоэтажки. Для жителей организовали подвоз питьевой воды автоцистернами.

Коммунальные проблемы в Запорожье набирают обороты — на этот раз без водоснабжения остались почти шесть тысяч жителей города из-за аварийных ремонтных работ.

Как сообщает КП «Водоканал», 4 августа в 11:15 временно прекратили водоснабжение для 5800 запорожцев. Ограничения будут действовать до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Без воды остались 22 многоэтажных дома — 13 пятиэтажек и 9 девятиэтажек. Водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

ул. Портовая: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 16а, 9а, 9б, 11а, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19;

просп. Металлургов: 2в.

Где взять питьевую воду

Для жителей организован подвоз питьевой воды автоцистернами. Они расположены по двум адресам на улице Портовой:

ул. Портовая, 8;

ул. Портовая, 15.

Когда восстановят водоснабжение

В коммунальном предприятии пока не называют точного времени завершения работ. Водоснабжение обещают восстановить сразу после устранения повреждения. Жителям рекомендуют сделать необходимый запас воды и следить за обновлениями на официальных ресурсах КП «Водоканал».

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье на 4 и 5 августа: какие адреса останутся без электроснабжения на многие часы.

Также Politeka сообщала, без света с утра до вечера: по каким адресам будут длительные графики отключений в Запорожье на неделю с 3 по 9 августа.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Запорожье на 1 августа: где вводят длительные отключения в субботу.