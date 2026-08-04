Коммунальные проблемы в Запорожье набирают обороты — на этот раз без водоснабжения остались почти шесть тысяч жителей города из-за аварийных ремонтных работ.
Как сообщает КП «Водоканал», 4 августа в 11:15 временно прекратили водоснабжение для 5800 запорожцев. Ограничения будут действовать до полного завершения аварийно-восстановительных работ.
Без воды остались 22 многоэтажных дома — 13 пятиэтажек и 9 девятиэтажек. Водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
ул. Портовая: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 16а, 9а, 9б, 11а, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19;
просп. Металлургов: 2в.
Где взять питьевую воду
Для жителей организован подвоз питьевой воды автоцистернами. Они расположены по двум адресам на улице Портовой:
- ул. Портовая, 8;
- ул. Портовая, 15.
Когда восстановят водоснабжение
В коммунальном предприятии пока не называют точного времени завершения работ. Водоснабжение обещают восстановить сразу после устранения повреждения. Жителям рекомендуют сделать необходимый запас воды и следить за обновлениями на официальных ресурсах КП «Водоканал».
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