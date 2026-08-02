Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 августа в Киеве помогает строить свои планы.

Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 августа в Киеве свидетельствует, что столица проведет первую полную неделю месяца под влиянием жаркой и преимущественно сухой погоды, пишет Politeka.net.

Дневная температура будет держаться выше +30 градусов, а значительных осадков синоптики пока не прогнозируют.

Информацию об этом предоставляет Гидрометцентр .

В понедельник, 3 августа, воздух прогреется до +33 градусов. В течение дня сохранится ясное небо, а слабый ветер не принесет ощутимого облегчения. Ночная температура будет около +23.

Во вторник максимальные показатели составят +32. После обеда будет переменная облачность, однако дождя не ожидается. Погодные условия останутся удобными для большинства видов активности на открытом воздухе.

Среда станет одним из самых жарких дней недели. Днем прогнозируется до +34, при этом небо будет безоблачным. Из-за интенсивного солнечного излучения в обеденные часы ультрафиолетовый индекс будет повышен.

Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 августа в Киеве также показывает, что в четверг температура может подняться до +35 градусов. К вечеру ожидается увеличение облачности, местами не исключают кратковременный мелкий дождь. Несмотря на это, подавляющая часть суток сохранится сухая и жаркая погода.

В пятницу столбики термометров покажут около +33. После солнечного утра небо постепенно укроется облаками. В конце дня существует вероятность небольших осадков, которые существенно не повлияют на температурный фон.

На выходных жара несколько ослабеет. В субботу днем ​​прогнозируют до +31 градуса, в воскресенье – около +30. Облачность станет заметнее, однако существенных дождей синоптики пока не предполагают. В утренние и вечерние часы температура будет более комфортной для прогулок и отдыха.

В целом погодные условия будут оставаться типичными для начала августа. Метеорологи советуют избегать длительного пребывания под прямыми лучами солнца в дневное время, поддерживать водный баланс и следить за оперативными обновлениями прогнозов, ведь в жаркий период атмосферная ситуация может меняться довольно быстро.

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