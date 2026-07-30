Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области также предлагают в Вышгородском районе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается доступным благодаря новым предложениям от владельцев квартир и частных домов, которые готовы предоставить убежище людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть комнаты в квартирах и отдельные дома с необходимыми бытовыми условиями. Перед заселением будущим жителям советуют обсудить все организационные вопросы с хозяевами.

Один из вариантов расположен в Киеве по улице Осенней. Для одинокой женщины с ребенком подготовили отдельную комнату в двухкомнатной квартире. Дом обустроен мебелью, бытовой техникой, имеет два санузла и просторную кухню-гостиную. За проживание арендная плата не взимается, однако необходимо компенсировать половину стоимости коммунальных услуг. Рядом работают школы и детские сады.

Еще одно предложение можно найти в селе Макеевка Белоцерковского района. Там переселенцам готовы предоставить меблированное здание с газоснабжением, водой, интернетом, бытовой техникой и альтернативным отоплением. Будущие жители будут оплачивать только коммунальные услуги. Вместо этого владельцы просят помогать 72-летнему пенсионеру в повседневном быту.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области также предлагают в Вышгородском районе. Там доступна отдельная комната в деревенском доме для одинокой женщины в возрасте от 50 до 60 лет. Дом оборудован всем необходимым, а от будущей жительницы ожидают только посильной помощи пожилой хозяйке в домашних делах.

Специалисты рекомендуют перед переездом внимательно уточнить условия проживания, возможные сроки пребывания и другие важные детали непосредственно с владельцами. Также следует регулярно следить за новыми объявлениями, ведь отдельные варианты находят жильцов в течение нескольких дней.

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