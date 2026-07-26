Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве связано с резким ростом затрат на обеспечение работы системы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве может стать реальностью уже в ближайшее время, ведь Киевводоканал подал на рассмотрение предложение о существенном пересмотре стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.net.

Предприятие передало городским властям экономические расчеты, согласно которым общая цена может вырасти до 88,90 гривны за кубический метр. Это почти втрое больше действующего показателя, однако окончательного решения пока нет.

Проект предполагает, что стоимость водоснабжения увеличится с 16,16 до 50,69 гривны за кубометр. Водоотвод также предлагают пересмотреть с 14,22 до 38,21 гривны.

В компании объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве связано с резким ростом затрат на обеспечение работы системы. За последние годы существенно подорожали электроэнергия, горючее, реагенты для очистки воды, комплектующие, а также восстановление инженерных сетей, нуждающихся в постоянном ремонте из-за износа и последствий российских атак.

Отдельно предприятие обращает внимание на увеличение расходов на оплату труда сотрудников, поддерживающих непрерывное функционирование водопроводного хозяйства даже в условиях военного положения. Именно эти факторы послужили основой для подготовки новых экономических расчетов.

Предложение проходит процедуру рассмотрения. До ее утверждения жители столицы будут оплачивать услуги по действующим расценкам. Только после принятия соответствующего решения новые ставки могут вступить в силу.

В Киевводоканале отмечают, что пересмотр стоимости необходим для стабильной работы систем водоснабжения и канализации, бесперебойного обслуживания потребителей и выполнения аварийно-восстановительных работ в условиях постоянных вызовов.

Источник: rbc

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