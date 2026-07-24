Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области связано с ростом расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области коснется жителей Переяслава, где с 1 августа начнут действовать новые расценки на вывоз бытовых отходов, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета на заседании 21 июля.

Для жителей общества утвердили тариф в размере 399,67 гривны за кубический метр. Для предприятий, бюджетных учреждений и других юридических лиц стоимость услуги составит 459 гривен за аналогичный объем.

В среднем одному жителю придется платить около 72 гривен в месяц за вывоз мусора. Обновленные расценки вступят в силу с начала августа.

В городских властях объяснили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области связано с ростом расходов на сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов. Пересмотр стоимости должен обеспечить бесперебойную работу коммунального предприятия и надлежащее качество обслуживания.

Отдельные тарифы были установлены для разных категорий потребителей с учетом особенностей пользования услугой. Это касается как населения, так и хозяйствующих субъектов и бюджетной сферы.

В горсовете отмечают, что решение было принято после рассмотрения экономических расчетов. Жителям рекомендуют учесть изменения при планировании ежемесячных расходов, ведь новые расценки будут применяться с первого дня августа.

Жителям советуют заранее ознакомиться с обновленными условиями оплаты во избежание недоразумений после вступления решения в силу.

Официальное решение по новым расценкам будет обнародовано на официальных ресурсах.

Источник: proslav

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