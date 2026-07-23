Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области предусматривает выплату нескольким категориям.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области стала доступна новым заявителям в Белой Церкви, сообщает Politeka.net.

Регистрация на программу поддержки от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine) была открыта с 15 июля.

Размер финансовой поддержки зависит от категории участников. За три месяца заявители могут получить от 10 800 до 12 300 гривен.

Подать документы могут внутренне перемещенные лица, выехавшие с опасных территорий за последние 45 дней, граждане, сменившие место жительства от 46 дней до шести месяцев назад, а также украинцы, вернувшиеся домой из других регионов или из-за границы не более года назад.

Для части соискателей действуют дополнительные условия. В частности, среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 8300 гривен. При рассмотрении учитывают состав домохозяйства, социальное положение, жилищные условия и другие критерии уязвимости.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области предусматривает выплату 12 300 гривен людям, которые недавно эвакуировались из зон боевых действий, переселенцам, изменившим место жительства в течение последних шести месяцев, а также пострадавшим от обстрелов за последние 45 дней. Для тех, кто вернулся в постоянное местожительство в течение года, сумма составляет 10 800 гривен.

Оформление производит благотворительный фонд «Право на защиту». Прием заявлений был организован в Центре поддержки внутренне перемещенных лиц в Белой Церкви на проспекте Независимости, 34. Посетителей принимают в порядке живой очереди.

Для регистрации необходимо предоставить паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий факт перемещения, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета в формате IBAN, а при необходимости документы, подтверждающие инвалидность или опекунство.

Организаторы отмечают, что при подаче заявления должны присутствовать все члены семьи. Для маломобильных граждан и детей младше трех лет предусмотрена отдельная процедура оформления при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Источник: UNHCR Ukraine

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