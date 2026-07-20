Новый график движения поездов в Киевской области связан с выполнением ремонтных и технических работ на отдельных участках пути, пишет Politeka.net.

Пассажирам, которые пользуются пригородными электропоездами в Мироновке — Фастов, стоит обратить внимание на временные изменения в движении. В связи с корректировкой графика движения по 6 августа 2026 года ряд рейсов будет курсировать по обновленному расписанию.

На сайте Південно-Західної залізниці отмечают, что следует заранее проверять актуальное время отправления и прибытия поездов и учитывать изменения во время планирования поездок, чтобы избежать опозданий и неудобств.

Новый график движения поездов в Киевской области касается электропоезда №6237 Мироновка - Фастов-1, который будет отправляться из Мироновки в 18:08 и прибывать на остановку ​​Фастов-1 в 20:20.

В течение маршрута экспресс будет осуществлять остановки на станциях Карапыши, Карапыши II, Лютарский, Ольшаница, Бушево, Ракитное, Житные Горы, Сухолисы, Чепелеевка, Бирюки, Томиловка, Роток, Белая Церковь, Гай, Устимовка, Паляничинцы, до пункта 8

Также временно изменен график движения электропоезда №6238 (№6023/6238) Фастов-1 - Мироновка. Согласно новому расписанию поезд будет отправляться со станции Фастов-1 в 17:25 и прибывать в 19:58, с предусмотренными остановками на всех промежуточных станциях маршрута.

Кроме того, в указанный период по измененному графику будет курсировать электропоезд №6236 (№6005/6236) Фастов - Мироновка. Отправление со станции Фастов-1 запланировано на 10:58, а прибытие - в 13:32. Он также будет осуществлять остановки на всех промежуточных остановках согласно скорректированному расписанию.

Источник: Південно-Західна залізниця

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