Подорожание овощей в Киевской области продолжается, о чем свидетельствуют актуальные данные розничного рынка, сообщает Politeka.

Больше всего за последний месяц выросла в цене белокочанная капуста. По состоянию на середину июля средняя стоимость килограмма составляет 53,50 грн., тогда как в июне она находилась на уровне 44,17 грн. Таким образом, овощ прибавил в цене более 9 гривен. В супермаркетах стоимость отличается в зависимости от сети и условий снабжения.

Существенный рост также зафиксирован на рынке репчатого лука. Если месяц назад средний ценник составил 19,30 грн за килограмм, то сейчас он достиг 31,50 грн. Разница превысила 12 гривен, что делает лук одной из наиболее динамичных позиций среди овощной продукции.

Чеснок демонстрирует более сдержанную, но стабильную тенденцию к удорожанию. В настоящее время средняя цена составляет 155,17 гривны за килограмм. В разных торговых сетях стоимость колеблется от 144 до 172,50 грн. За последний месяц продукт прибавил в среднем почти 4 гривны.

Ощутимо изменились ценники на морковь. Средняя стоимость овоща поднялась до 35,30 гривны за килограмм, что на 22,73 гривны больше по сравнению с предыдущим месяцем. В зависимости от магазина цена варьируется от 25,90 до 45 гривен за килограмм.

Эксперты объясняют ценовые изменения сезонными факторами, особенностями снабжения и ростом логистических затрат. Воздействие также имеет разница в объемах продукции, которую предлагают отдельные торговые сети.

В целом, подорожание овощей в Киевской области сохраняет тенденцию, однако темпы ценового увеличения остаются неравномерными и зависят от конкретной категории продукции.

Источник: Минфин

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