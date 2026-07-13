Энергетики предупредили, какими будут графики отключения света в Киевской области на 14 июля.

Графики отключения света в Киевской области на 14 июля связаны с проведением ремонтных и профилактических работ, сообщает издание Politeka.net.

Энергетики отмечают, что графики отключения света в Киевской области 14 июля являются частью планового технического обслуживания сетей. В ходе работ специалисты будут проверять состояние электрооборудования, заменять изношенные элементы и модернизировать отдельные участки сети.

14 июля ремонтные бригады продолжат работу уже в селе Гайшын. С 08:30 до 20:00 электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей, проживающих по следующим адресам:

Вышнева — 3, 5

Гайова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78

Завирська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16

Космонавтив — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Мыру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22

Набережна — 1, 7, 50, 52

Переясливська — 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59

Покровська — 1, 1-а, 2, 3, 6А, 7/1, 7/15, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 15/а, 15А

Польова — 2, 3, 4, 4А, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36

Садова — 5, 7

Святкова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17

Сонячна — 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Стаднийчука Ивана — 30

Шевченка — 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94

Шевченка Тараса — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.

Кроме того, плановые ремонтные работы будут проводиться в селе Юривка. Здесь временные отключения электроэнергии будут продолжаться с 08:00 до 20:00, а без света останутся адреса:

40 рокив Перемогы — 1, 100, 11, 3, 5, 7-А, 9

Берегова — :5129

Васылькивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, КВ.1, 13А

Васылькивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, КВ.1, 13А Гайова — :5094, :5096, :5097, :5169, 2, 3-Б, 3-Г, 3Д, 4, 5А, 5Б, 5Є, 8, 9, 9А, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 24

Горохивська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 25, 25А, 29, 29А, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 56В

Довженка — 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16

Довженка Олександра — :5022

Зелена — :5071, 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 3-Ж, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зоряна — 27

И.Мазепы — 2, 3, 3, КВ.1, 3А, 3АКВ2, 3КВ2, 4, 6, 6А, 7, 11

Кооператывна — 1А, 1ТП745, 2, 2А, 3, 3А, 3-Д, 3-Е, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 18-Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 57, 59, 61, 61Б, 63А, 67, 72, 76

Лисова — 1, 2, 3, 3А, 5, 7, 7А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23

Лугова — 2А, 8-Б, 54

Мазепы — 2

Набережна — 23-А

Нова — :0080, :0179, :5169, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 6А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 17, 17А, 19, 20, 21А, 24, 27А, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 45

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17А/к.н.:0103, 18, 22

Пивнична — 17

Польова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23

Сиверська — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Соснова — 9, 9/6, 10

Тарасивська — :0139, 3, 6, 9, 29, 31, 46, 69, 73

Шевченка — :0169, :5029, 0173, 1, 1-А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3-Б, 4, 4А, 4Б, 5, 6А, 8, 9А, 9-В, 10, 12, 14, 16, 16А, 17-А, 17В, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 35Б, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42А, 43, 43А, 43-А/1, 43Б, 43Б/1, 43Б/2, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53-А, 53Б, 53В, 53Г, 55, 55А, 57, 58Б, 59, 61, 62, 62/2, 63, 65, 65А, 65Б, 67, 69, 69А, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 81Б, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 89А, 90, 91, 92, 92-Б, 94, 95, 95А, 96, 97, 97А, 98, 98, КВ.1, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 109А, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 124, 126, 126А, 128, 130А, 131, 132, 134, 136, 136А, 136Б, 138, 140, 140А, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152А, 154, 156, 158, 162, 164, 164А, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 180А, 180Б, 182А, 182-Б, 182-Г, 184, 184А, 188, 188А, 190, 190А, 194, 196, 198, 200, 200А, 202, 202А, 204, 206, 208, 210, 210/1, 210А, 212, 212А, 212Б/2, 214, 216, 216А, 218, 218А, 220, 222, 224, 226, 228

Шкильный Тупык — 3, 5, 11

пров. Кооператывный — 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 20, 24

пров. Шкильный — 1, 3А.

Источник: Переяславская территориальная община.

Источник: Гатненская территориальная община

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