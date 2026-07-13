Ограничения движения транспорта в Киеве будут действовать на нескольких важнейших участках города из-за проведения ремонтных работ, передает Politeka.

В частности, с 13 по 16 июля в Печерском районе будут частично перекрывать движение по Набережному шоссе. Ограничения будут действовать ежедневно с 08.00 до 20.00 на отрезке от Подола до моста Метро.

В УК «Киевавтодор» объяснили, что на этом участке будут производиться очистка и ремонт элементов дождевой канализации. На период проведения работ для транспорта будет доступна только часть проезжей части, а движение будет осуществляться с сужением к одной полосе.

Также до 21 июля временные изменения в организации дорожного движения введены в Подольском районе. Дорожники будут обновлять покрытие на улице Сошенко между площадью Тараса Шевченко и улицей Моринецкой, а также на Нижнейюрковской улице от Кирилловской до дома №8-А.

Кроме этого, ограничения движения транспорта в Киеве продлятся до 20 августа на путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге.

По информации КП «Киевавтодоргород», там будут выполнять ремонт конструктивных элементов сооружения. Поэтому для автомобилей частично перекроют первую и вторую полосы в направлении Литовского проспекта. Также на время проведения работ будет ограничен проход для пешеходов одной из сторон путепровода.

В коммунальных службах отмечают, что график выполнения работ может быть скорректирован в случае неблагоприятных погодных условий.

Жителей и гостей столицы призывают заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения во избежание задержек во время поездок по городу.

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