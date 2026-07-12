Прогноз погоды в Киеве на неделю с 13 по 19 июля свидетельствует, что после относительно свежего начала температура будет постепенно расти. Жарче всего ожидается в конце периода, хотя местами возможны кратковременные дожди и грозы.



В понедельник, 13 июля, ночью прогнозируют около +16 градусов, днем ​​– до +22. Во вторник показатели почти не изменятся: воздух прогреется до +22, а минимальная температура будет +17, сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.



Со среды станет заметно теплее. Днем столбики термометров поднимутся до +25, а ночью ожидается около +18. В четверг жара немного ослабнет, максимальная температура будет +24, минимальная — +17.



Вторая половина периода принесет настоящее летнее тепло. В пятницу прогнозируют до +26, в субботу дневная температура останется на таком же уровне. В воскресенье воздух прогреется уже до +27, а ночь будет самой теплой за весь отрезок - около +20. Прогноз погоды в Киеве на неделю с 13 по 19 июля указывает на постепенное изменение погодных условий: от комфортного тепла в начале до жарких дней ближе к выходным. Именно в это время вероятность летних гроз также возрастет.





По предварительным данным Украинского гидрометеорологического центра, июль сохранит статус самого теплого месяца года. Для столицы и центральных областей характерны волны жары, которые периодически будут сменяться короткими ливнями, грозами и порывистым ветром.



Средняя температура в течение месяца ожидается в пределах +21,8…+26,0 градуса. Это примерно на два градуса выше климатической нормы. Количество осадков прогнозируют на уровне 60–75% от привычных показателей, поэтому месяц будет теплым и преимущественно сухим.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: какая новая проблема возникла.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: где еще можно найти убежище.

Как сообщала Politeka, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто получит 1500 гривен.