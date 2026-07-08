Оказание гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве имеет практическое значение для поддержания базового уровня жизнедеятельности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется благотворительной организацией Каритас Киев, однако не все могут рассчитывать на нее, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда в Фейсбуке.

В рамках проекта «Уход на дому» социальный работник выполняет комплекс функций, направленных на поддержку пожилых людей, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию. Его деятельность не ограничивается базовой бытовой помощью, а включает в себя широкий спектр социальных, организационных и консультативных услуг.

В частности, специалист обеспечивает сопровождение подопечного в медицинские учреждения, способствует своевременному получению медицинских услуг и контролю за состоянием здоровья. Также он помогает в решении бытовых вопросов, включая оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов и медикаментов, оформление онлайн-заказов и использование цифровых сервисов, что особенно актуально для людей постарше.

Отдельным направлением работы есть организация социальной активности подопечных. Социальный работник может сопровождать человека на прогулках, в учреждения или меры, что способствует сохранению его связей и минимизации рисков изоляции. Регулярное взаимодействие позволяет своевременно выявлять изменения в физическом или психологическом состоянии человека и реагировать на них.

Оказание такой гуманитарной помощи для пенсионеров в Киеве имеет практическое значение для поддержания базового уровня жизнедеятельности пожилых людей, особенно тех, кто проживает самостоятельно или не имеет постоянной поддержки со стороны родственников.

Услуги способствуют снижению нагрузки на систему здравоохранения и защиты, поскольку позволяют предотвращать осложнения состояния здоровья и необходимость госпитализации.

Работа в этом направлении осуществляется в соответствии с принципами системности, доступности и адресности помощи, соблюдаемыми Каритас-Киев. Основной целью является обеспечение надлежащих условий проживания и поддержание самостоятельности пожилых людей в пределах их возможностей.

Источник: Карітас

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