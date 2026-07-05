Механизм выплаты этой одноразовой денежной помощи в Киевской области для пенсионеров и других категорий украинцев четко регламентирован.

Денежная помощь в Киевской области для пенсионеров в 1500 грн начисляется не на домохозяйство в целом, а в отдельности каждому получателю соцвыплат, пишет Politeka.net.

Поэтому итоговая сумма поддержки для семьи может существенно расти — она напрямую зависит от количества членов семьи, имеющих право на такие начисления, и их социального статуса.

Как объясняют в Пенсионный фонд Украины, механизм раздачи этой единовременной денежной помощи в Киевской области четко регламентирован постановлением правительства. В частности, речь идет о Постановлении Кабинета Министров Украины №341 от 18 марта 2026 года, которое определяет порядок, условия и круг получателей апрельской доплаты.

Документ устанавливает перечень граждан, которым предусмотрена поддержка, при условии, что они получают пенсионные или другие государственные соцвыплаты. В то же время, существуют и исключения.

В частности, помощь не начисляется лицам, еще не достигшим 60-летнего возраста, а также тем, чьи ежемесячные выплаты превышают установленный порог — десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, что составляет 25 950 гривен.

Если размер пенсии или социальной помощи пенсионеров превышает этот уровень, апрельская доплата в 1500 гривен не предусмотрена. Однако и здесь есть отдельные исключения. Ограничения не применяются к гражданам старше 60 лет, имеющим особый статус — в частности, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий, защищавших Украину с 2014 года, а также членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих.

Отдельный блок постановления касается социально уязвимых категорий малообеспеченных и многодетных семей, а также внутренне перемещенных лиц.

Если они получают государственное пособие на проживание, им также предусмотрена эта единовременная выплата. В то же время, порядок назначения основных социальных выплат для этих категорий регулируется другими правительственными решениями.

Практика начисления выглядит просто: если в семье помощь получают несколько человек, то она умножается в соответствии с их количеством. Например, если социальные выплаты оформлены на двух членов семьи, общая сумма разовой помощи составит 3000 гривен. В случае трех получателей уже 4500 гривен.

Источник: НаПенсии.

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