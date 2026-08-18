Жителям Козацкого и Веселого на Херсонщине начислили более 322 млн грн компенсаций за уничтоженное жилье. В то же время воспользоваться государственным жилищным ваучером сейчас могут далеко не все.

Компенсации за жилье для ВПЛ на Херсонщине остаются острой темой для тысяч переселенцев — теперь жителям Козацкого и Веселого начислили более 322 млн грн за уничтоженное жилье.

Об этом в интервью порталу «Децентрализация» рассказал начальник Новокаховской городской военной администрации Олег Тарабака, сообщает издание «Мост».

Речь идет о двух населенных пунктах Новокаховской громады — Козацком и Веселом, которые понесли значительные разрушения. Общая сумма начисленных компенсаций превысила 322 миллиона гривен.

В то же время процесс получения денег существенно осложнен: Верховная Рада до сих пор не поддержала инициативу военной администрации об автоматическом признании уничтоженным всего жилья в 10-километровой зоне.

Кто может воспользоваться жилищным ваучером уже сейчас

Сейчас реализовать государственный жилищный ваучер могут преимущественно участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны из числа внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Остальные жители пока вынуждены ждать.

Сколько семей уже приобрели дома

По состоянию на начало июля почти 400 семей с Херсонщины смогли приобрести дома в рамках программы «Жилье для ВПЛ с ВОТ».

Как оформить компенсацию за уничтоженное жилье

Чтобы претендовать на государственный жилищный ваучер, жителям с временно оккупированных территорий нужно подтвердить статус ВПЛ и внести сведения об уничтоженном жилье. Заявление можно подать через приложение «Дія» или в органы социальной защиты по месту фактического проживания. Сумму компенсации рассчитывают индивидуально — в зависимости от площади и стоимости утраченного дома.

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