Компенсации за жилье для ВПЛ на Херсонщине остаются острой темой для тысяч переселенцев — теперь жителям Козацкого и Веселого начислили более 322 млн грн за уничтоженное жилье.
Об этом в интервью порталу «Децентрализация» рассказал начальник Новокаховской городской военной администрации Олег Тарабака, сообщает издание «Мост».
Речь идет о двух населенных пунктах Новокаховской громады — Козацком и Веселом, которые понесли значительные разрушения. Общая сумма начисленных компенсаций превысила 322 миллиона гривен.
В то же время процесс получения денег существенно осложнен: Верховная Рада до сих пор не поддержала инициативу военной администрации об автоматическом признании уничтоженным всего жилья в 10-километровой зоне.
Кто может воспользоваться жилищным ваучером уже сейчас
Сейчас реализовать государственный жилищный ваучер могут преимущественно участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны из числа внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Остальные жители пока вынуждены ждать.
Сколько семей уже приобрели дома
По состоянию на начало июля почти 400 семей с Херсонщины смогли приобрести дома в рамках программы «Жилье для ВПЛ с ВОТ».
Как оформить компенсацию за уничтоженное жилье
Чтобы претендовать на государственный жилищный ваучер, жителям с временно оккупированных территорий нужно подтвердить статус ВПЛ и внести сведения об уничтоженном жилье. Заявление можно подать через приложение «Дія» или в органы социальной защиты по месту фактического проживания. Сумму компенсации рассчитывают индивидуально — в зависимости от площади и стоимости утраченного дома.
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