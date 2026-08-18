Мешканцям Козацького та Веселого на Херсонщині нарахували понад 322 млн грн компенсацій за знищене житло. Водночас скористатися державним житловим ваучером наразі можуть далеко не всі.

Компенсації за житло для ВПО на Херсонщині лишаються гострою темою для тисяч переселенців — тепер мешканцям Козацького та Веселого нарахували понад 322 млн грн за знищене житло.

Про це в інтерв'ю порталу «Децентралізація» розповів начальник Новокаховської міської військової адміністрації Олег Тарабака, повідомляє видання «Мост».

Ідеться про два населені пункти Новокаховської громади — Козацьке та Веселе, які зазнали значних руйнувань. Загальна сума нарахованих компенсацій перевищила 322 мільйони гривень.

Водночас процес отримання грошей суттєво ускладнений: Верховна Рада досі не підтримала ініціативу військової адміністрації про автоматичне визнання зруйнованим усього житла в 10-кілометровій зоні.

Хто може скористатися житловим ваучером уже зараз

Наразі реалізувати державний житловий ваучер можуть переважно учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни з числа внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Решта мешканців поки змушені чекати.

Скільки родин уже придбали домівки

Станом на початок липня майже 400 родин із Херсонщини змогли придбати домівки в межах програми «Житло для ВПО з ТОТ».

Як оформити компенсацію за знищене житло

Щоб претендувати на державний житловий ваучер, мешканцям із тимчасово окупованих територій потрібно підтвердити статус ВПО та внести відомості про зруйноване житло. Заяву можна подати через застосунок «Дія» або до органів соціального захисту за місцем фактичного проживання. Суму компенсації розраховують індивідуально — залежно від площі та вартості втраченої домівки.

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