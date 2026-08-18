Після нічної атаки на Київ міська електричка Kyiv City Express тимчасово змінила маршрути: частину рейсів скасували, інші курсують за скороченою схемою.

Графік руху поїздів у Києві знову змінився — після нічної атаки на столицю міська електричка Kyiv City Express тимчасово перестала курсувати повним кільцем.

Про зміни в роботі повідомив перевізник Kyiv City Express, про це пише ТСН. Пасажирів попередили, що через наслідки нічної атаки частина рейсів не курсуватиме повним маршрутом, поки фахівці не ліквідують пошкодження.

Які рейси скасували

Тимчасово припинено рух між станціями Святошин – Почайна. Це стосується рейсів А02, А04, А06, А08, А10, А11, А12 та А13.

Які рейси змінили маршрут

Натомість рейси Б01, Б02, Б04, Б06, Б08, Б10, Б11, Б13, Б14 і Б15 курсують за скороченим маршрутом Дарниця – Райдужний. Тобто замість повного кільця Дарниця – Почайна – Святошин вони довозять пасажирів лише до станції Райдужний.

У Kyiv City Express перепросили пасажирів за незручності та запевнили, що фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням руху повним кільцем. Про додаткові зміни в роботі електрички пообіцяли повідомляти окремо.

Що робити пасажирам

Перед поїздкою варто перевіряти актуальний розклад в офіційних каналах Kyiv City Express — рух відновлюють поступово, тож графік може змінюватися. Якщо маршрут пролягає через станції Святошин або Почайна, краще закласти додатковий час на дорогу або скористатися альтернативним транспортом.

Нагадаємо, у Києві також обговорюють підвищення вартості проїзду в громадському транспорті — з 8 до 30 гривень. Місячний проїзний може здорожчати майже до 5 тисяч гривень. У КМДА пояснюють перегляд тарифів реальними витратами на перевезення.

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