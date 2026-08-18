После ночной атаки на Киев городская электричка Kyiv City Express временно изменила маршруты: часть рейсов отменили, другие курсируют по сокращенной схеме.

График движения поездов в Киеве снова изменился — после ночной атаки на столицу городская электричка Kyiv City Express временно перестала курсировать по полному кольцу.

Об изменениях в работе сообщил перевозчик Kyiv City Express, об этом пишет ТСН. Пассажиров предупредили, что из-за последствий ночной атаки часть рейсов не будет курсировать по полному маршруту, пока специалисты не устранят повреждения.

Какие рейсы отменили

Временно прекращено движение между станциями Святошин – Почайна. Это касается рейсов А02, А04, А06, А08, А10, А11, А12 и А13.

Какие рейсы изменили маршрут

Вместо этого рейсы Б01, Б02, Б04, Б06, Б08, Б10, Б11, Б13, Б14 и Б15 курсируют по сокращенному маршруту Дарница – Радужный. То есть вместо полного кольца Дарница – Почайна – Святошин они довозят пассажиров только до станции Радужный.

В Kyiv City Express извинились перед пассажирами за неудобства и заверили, что специалисты работают над скорейшим восстановлением движения по полному кольцу. О дополнительных изменениях в работе электрички пообещали сообщать отдельно.

Что делать пассажирам

Перед поездкой стоит проверять актуальное расписание в официальных каналах Kyiv City Express — движение восстанавливают постепенно, поэтому график может меняться. Если маршрут проходит через станции Святошин или Почайна, лучше заложить дополнительное время на дорогу или воспользоваться альтернативным транспортом.

Напомним, в Киеве также обсуждают повышение стоимости проезда в общественном транспорте — с 8 до 30 гривен. Месячный проездной может подорожать почти до 5 тысяч гривен. В КГГА объясняют пересмотр тарифов реальными расходами на перевозки.

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