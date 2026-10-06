Правила выдачи направления на повторную ВЛК для военных усложнили — командир больше не выдаст его сразу. Юрист объяснил, какой документ теперь нужен бойцу и как действовать, если часть отказывает.

Обжаловать решение ВЛК реально двумя способами, но правила выдачи направления на повторную комиссию недавно усложнились. Если раньше командир мог отправить бойца на ВЛК по представлению начальника медслужбы, то теперь этого недостаточно — сначала должен осмотреть врач.

Новое правило медосмотра через командира

Первый вариант пересмотра медицинского статуса — действовать по уставу через свою воинскую часть. Но правила здесь стали жестче. Раньше командир мог направить бойца на повторную ВЛК просто по представлению начальника медицинской службы, теперь этого мало.

«Сейчас правила несколько изменились: прежде чем направлять человека на ВЛК, необходимо сначала провести медицинский осмотр», — цитирует юриста издание Новини.LIVE.

Речь об осмотре в обычном медицинском учреждении: врач ставит диагноз и в письменной форме рекомендует пройти повторную комиссию. Только имея этот документ, воинская часть может выписать направление. По словам Филипца, бойцу лучше не сидеть сложа руки, а активно действовать — регулярно писать рапорты и привлекать юристов.

Жалоба в вышестоящую ВЛК и территориальный принцип

Второй способ защиты — прямая жалоба в ВЛК более высокого уровня, право на которую закреплено в профильном положении. Юрист может проанализировать медицинские документы и направить обращение в вышестоящую инстанцию. Если там жалобу удовлетворяют, командир части получает прямой приказ через систему электронного документооборота.

«Это уже императивная норма, императивный документ, который обязывает командира направить лицо на повторное ВЛК для установления степени годности к военной службе», — объясняет адвокат.

При таком сценарии военному больше не нужно бегать по больницам за предварительными заключениями. Важно знать: повторная комиссия всегда проходит по территориальному принципу — в госпитале того региона, где боец сейчас несет службу.

Сроки обжалования ВЛК — 30 дней

Ключевая проблема — сроки. Закон дает на подачу жалобы ровно 30 дней с момента ознакомления с решением. Однако на практике мобилизованным часто вообще не выдают этот документ на руки.

«Фактически иногда сначала нужно получить такое решение, а затем его обжаловать. Или другой подход — обжаловать без получения решения ВЛК», — рассказывает Евгений Филипец.

В таком случае можно отталкиваться от информации, которая появилась в приложении "Резерв+".

Что делать военному — пошагово

Пройти осмотр врача в обычном медучреждении, чтобы письменно зафиксировать диагноз.

Написать рапорт командиру о направлении на повторную ВЛК, приложив врачебную рекомендацию.

Если отказывают — подать жалобу в вышестоящую ВЛК через юриста или самостоятельно.

Следить за 30-дневным сроком с даты ознакомления с решением или с момента его появления в "Резерв+".

Адвокат обращает внимание и на последствия длительных медицинских процедур для новобранцев: если из-за лечения или рассмотрения дела в ВЛК солдат пропускает половину базовой общевойсковой подготовки (БЗВП), результаты курса просто не засчитываются — обучение придется начинать с нуля.

Цель обжалования — добиться объективного медосмотра и справедливого решения повторной ВЛК. Именно поэтому Филипец советует не ждать, а фиксировать диагноз у гражданского врача и сразу оформлять направление через рапорт или жалобу в вышестоящую комиссию.

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