Правила видачі направлення на повторну ВЛК для військових ускладнили — командир більше не випише його одразу. Юрист пояснив, який документ тепер потрібен бійцю та як діяти, якщо частина відмовляє.

Оскаржити рішення ВЛК реально двома способами, але правила видачі направлення на повторну комісію нещодавно ускладнили. Якщо раніше командир міг відправити бійця на ВЛК за поданням начальника медслужби, то тепер цього недостатньо — спершу має оглянути лікар.

Нове правило медогляду через командира

Перший варіант перегляду медичного статусу — діяти за статутом через свою військову частину. Але правила тут стали жорсткішими. Раніше командир міг направити бійця на повторну ВЛК просто за поданням начальника медичної служби, тепер цього замало.

«Зараз правила дещо змінилися: перш ніж направляти людину на ВЛК, необхідно спершу провести медичний огляд», — цитує юриста видання Новини.LIVE.

Ідеться про огляд у звичайному медичному закладі: лікар встановлює діагноз і в письмовій формі рекомендує пройти повторну комісію. Лише маючи такий документ, військова частина може виписати направлення. За словами Філіпця, бійцю краще не сидіти склавши руки, а активно діяти — регулярно писати рапорти та залучати юристів.

Скарга до вищої ВЛК та територіальний принцип

Другий спосіб захисту — пряма скарга до ВЛК вищого рівня, право на яку закріплене у профільному положенні. Юрист може проаналізувати медичні документи та направити звернення до вищої інстанції. Якщо там скаргу задовольняють, командир частини отримує прямий наказ через систему електронного документообігу.

«Це вже імперативна норма, імперативний документ, який зобов'язує командира направити особу на повторну ВЛК для встановлення ступеня придатності до військової служби», — пояснює адвокат.

За такого сценарію військовому більше не потрібно бігати по лікарнях за попередніми висновками. Важливо знати: повторна комісія завжди проходить за територіальним принципом — у госпіталі того регіону, де боєць наразі несе службу.

Строки оскарження ВЛК — 30 днів

Ключова проблема — строки. Закон дає на подання скарги рівно 30 днів із моменту ознайомлення з рішенням. Однак на практиці мобілізованим часто взагалі не видають цей документ на руки.

«Фактично іноді спершу треба отримати таке рішення, а потім його оскаржити. Або інший підхід — оскаржувати без отримання рішення ВЛК», — розповідає Євген Філіпець.

У такому разі можна відштовхуватися від інформації, яка з'явилася в застосунку "Резерв+".

Що робити військовому — покроково

Отримати огляд лікаря у звичайному медзакладі, щоб зафіксувати діагноз письмово.

Написати рапорт командиру про направлення на повторну ВЛК, додавши лікарську рекомендацію.

Якщо відмовляють — подати скаргу до ВЛК вищого рівня через юриста або самостійно.

Стежити за 30-денним строком із дати ознайомлення з рішенням або з моменту його появи в "Резерв+".

Адвокат звертає увагу й на наслідки тривалих медичних процедур для новобранців: якщо через лікування чи розгляд справи у ВЛК солдат пропускає половину базової загальновійськової підготовки (БЗВП), результати курсу просто не зараховуються — навчання доведеться починати з нуля.

Мета оскарження — домогтися об'єктивного медичного огляду і справедливого рішення повторної ВЛК. Саме тому Філіпець радить не чекати, а фіксувати діагноз у цивільного лікаря й одразу оформлювати направлення через рапорт або скаргу до вищої комісії.

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