В Украине вступил в силу упрощенный порядок оформления вида на временное проживание для иностранцев, служащих в Силах обороны. Те, кто уже проходит службу по контракту, должны подать документы до 10 ноября 2026 года.

Государственные облигации для военных в «Дія» открыли защитникам новый финансовый инструмент, а теперь еще одно изменение касается иностранцев в погонах: тем, кто служит по контракту в Силах обороны Украины, упростили оформление вида на жительство.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на Министерство обороны Украины: в стране официально заработал новый, значительно более простой порядок получения вида на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу.

Кого касаются изменения

Новые правила распространяются на иностранцев, подписавших контракты с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией или Государственной специальной службой транспорта. Раньше им приходилось решать миграционные вопросы параллельно с выполнением боевых задач, теперь процедуру максимально упростили.

Отныне для этой категории защитников не проверяют адрес проживания в Украине, не требуют подтверждать зарубежный адрес, в некоторых случаях позволяют использовать просроченный паспорт, а при продлении вида на жительство больше не нужно оформлять медицинскую страховку.

Законные основания и конечный срок

Основу для изменений заложил Закон Украины № 4730-IX, принятый в декабре 2025 года и подписанный Президентом в феврале 2026-го, а также постановление Кабинета министров № 573 от 6 мая. Новый миграционный порядок официально вступил в силу 10 мая 2026 года.

Минобороны отдельно обращает внимание на критический срок: иностранцы, уже проходящие службу в Силах обороны, обязаны обратиться за оформлением вида на жительство в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу. То есть документы нужно подать до 10 ноября 2026 года.

Защитникам выдают биометрическое удостоверение с уникальным кодом категории «04/19». Срок его действия привязан к контракту: документ выдается на весь срок службы плюс еще шесть месяцев после завершения или расторжения соглашения. Этот полугодовой буфер предоставляют ветеранам, чтобы они могли спокойно решить бытовые вопросы, пройти лечение после ранений или безопасно выехать из Украины.

Какие документы нужны

Для получения удостоверения иностранный военнослужащий подает в подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) или уполномоченный орган минимальный пакет документов:

военно-учетный документ (служебное удостоверение военнослужащего) — оригинал и заверенная копия;

контракт о прохождении военной службы — оригинал и заверенная копия;

паспортный документ;

письменное обязательство воинской части уведомить ГМС в случае досрочного расторжения контракта.

Оригиналы документов возвращают владельцу, а копии заверяет сотрудник ГМС с отметкой «В соответствии с оригиналом».

Куда обращаться

Оформить удостоверение можно в подразделениях Государственной миграционной службы Украины, в государственном предприятии «Документ» или в ЦНАПе. При обмене вида на жительство по истечении срока действия иностранцы категории «04/19» освобождаются от требования предъявлять полис медицинского страхования.

С биометрическим удостоверением военнослужащий-иностранец может открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами, обращаться за нотариальными и медицинскими услугами, оформлять документы в государственных органах и подтверждать законность пребывания во время любых административных процедур.

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