В Україні набув чинності спрощений порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, які служать у Силах оборони. Ті, хто вже проходить службу за контрактом, мають подати документи до 10 листопада 2026 року.

Державні облігації для військових у «Дії» відкрили захисникам новий фінансовий інструмент, а тепер ще одна зміна стосується іноземців у погонах: тим, хто служить за контрактом у Силах оборони України, спростили оформлення виду на проживання.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на Міністерство оборони України: в країні офіційно запрацював новий, значно простіший порядок отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу.

Кого стосуються зміни

Нові правила поширюються на іноземців, які підписали контракти із Збройними силами України, Національною гвардією або Державною спеціальною службою транспорту. Раніше їм доводилося вирішувати міграційні питання паралельно з виконанням бойових завдань, тепер процедуру максимально спростили.

Відтепер для цієї категорії захисників не перевіряють адресу проживання в Україні, не вимагають підтверджувати закордонну адресу, у деяких випадках дозволяють використовувати прострочений паспорт, а при продовженні посвідки більше не потрібно оформлювати медичне страхування.

Законні підстави та кінцевий термін

Базу для змін заклав Закон України № 4730-IX, ухвалений у грудні 2025 року і підписаний Президентом у лютому 2026-го, а також постанова Кабінету міністрів № 573 від 6 травня. Новий міграційний порядок офіційно набув чинності 10 травня 2026 року.

Міноборони окремо наголошує на критичному строку: іноземці, які вже проходять службу в Силах оборони, зобов'язані звернутися за оформленням виду на проживання протягом шести місяців від дня набрання законом чинності. Тобто документи потрібно подати до 10 листопада 2026 року.

Захисникам видають біометричне посвідчення з унікальним кодом категорії «04/19». Термін його дії прив'язаний до контракту: документ видають на весь строк служби плюс ще шість місяців після завершення або розірвання угоди. Цей піврічний буфер надають ветеранам, щоб вони могли спокійно вирішити побутові питання, пройти лікування після поранень або безпечно виїхати з України.

Які документи потрібні

Для отримання посвідки іноземний військовослужбовець подає до підрозділу Державної міграційної служби (ДМС) або уповноваженого органу мінімальний пакет документів:

військово-обліковий документ (службове посвідчення військовослужбовця) — оригінал і завірена копія;

контракт про проходження військової служби — оригінал і завірена копія;

паспортний документ;

письмове зобов'язання військової частини повідомити ДМС у разі дострокового розірвання контракту.

Оригінали документів повертають власнику, а копії завіряє працівник ДМС із позначкою «Відповідно до оригіналу».

Куди звертатися

Оформити посвідку можна в підрозділах Державної міграційної служби України, у державному підприємстві «Документ» або в ЦНАПі. При обміні виду на проживання після закінчення строку дії іноземці категорії «04/19» звільняються від вимоги пред'являти поліс медичного страхування.

Із біометричним посвідченням військовослужбовець-іноземець може відкривати банківські рахунки та користуватися фінансовими послугами, звертатися по нотаріальні й медичні послуги, оформлювати документи в державних органах і підтверджувати законність перебування під час будь-яких адміністративних процедур.

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