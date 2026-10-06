В Украине действует механизм ежемесячных доплат для пенсионеров, чья выплата не превышает 10 тысяч гривен. Государство так компенсирует низкий уровень доходов самых уязвимых категорий граждан.

Доплаты к пенсии в Украине назначаются автоматически тем, чья выплата не дотягивает до 10 тысяч гривен в месяц. Государство таким образом компенсирует низкий уровень доходов и поддерживает самые уязвимые категории граждан.

Прежде всего ежемесячную доплату гарантируют людям в возрасте от 70 лет, если их пенсия не достигает установленного минимального уровня. Для этой группы надбавка начисляется без заявления и прибавляется к основной выплате каждый месяц.

Отдельно повышение получают пенсионеры с инвалидностью, а также те, кто имеет большой страховой стаж, но из-за низких заработков в прошлом вышел на минимальную пенсию. Именно таким людям государство добавляет ежемесячную надбавку, чтобы выровнять их доход до 10-тысячной отметки.

Право на доплату имеют и военные пенсионеры, которые вышли на пенсию до обновления системы денежного обеспечения. Для них применяется механизм поэтапного выравнивания выплат, который предусматривает дополнительные надбавки. В некоторых случаях доплату могут назначить также тем, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, или лицам со статусом участника боевых действий.

Как назначают доплату

В Пенсионном фонде, на который ссылается издание «Первый бизнесовый», подчеркивают: доплату назначают автоматически, подавать отдельное заявление не нужно. Главное — чтобы в базе были актуальные данные о стаже, статусе и группе инвалидности, ведь именно они определяют итоговый размер выплат.

Что делать, если доплату не начислили

Пенсионерам советуют следить за обновлением данных в своем электронном кабинете на портале Пенсионного фонда. Если в стаже, статусе или группе инвалидности произошли изменения, они могут повлиять на размер ежемесячной выплаты, поэтому о них стоит своевременно сообщить в ПФУ. Обратиться можно через сервисный центр, электронный кабинет или контакт-центр Пенсионного фонда.

Система доплат остается важным инструментом поддержки людей с низкими доходами, особенно на фоне роста стоимости жизни и нагрузки на социальные программы.

Ранее Politeka сообщала, пенсия 10 000 гривен в Украине: в ПФУ рассказали, какой стаж и зарплата нужны.

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